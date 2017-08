Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Matjaž Kek

23. avgust 2017 ob 11:56

Reka - MMC RTV SLO

Zdaj nas čaka evropska liga, v kateri pa bomo s takim igralskim kadrom težko igrali. Manjka nam igralec, dva, da bi bili konkurenčni. Pred začetkom sezone smo naredili nekaj napak, če hočeš narediti dober rezultat, pa se moraš za to pripraviti in organizirati.

Ni vsa stvar v denarju, če se hoče, je to mogoče tudi z nižjimi sredstvi. A to ni moja stvar, to morajo razmišljati v pisarnah kluba. Čestitam Mariboru.

Trener Rijeke Matjaž Kek je po izpadu proti Olympiacosu v kvalifikacijah za Ligo prvakov okrcal upravo kluba, ki je prodala nosilca igre Franka Andijaševića in Stefana Ristovskega, hkrati pa ni poskrbela za ustrezne zamenjave. Olympiacos je po zmagi na prvi tekmi v Pireju z 2:1 slavil tudi na Reki z 1:0.

R. K.