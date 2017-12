Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Matjaž Kek Foto: Sandi Fišer Dodaj v

Matjaž Kek

19. december 2017 ob 07:00

Rijeka - MMC RTV SLO

Želim si, da bi Rijeka v letu 2018 ostala takšna, kot je znala biti, da bo še naprej ponosna in da bo del lepe zgodbe o skupnosti, ki toči solze sreče in tudi solze žalosti. To je šport, to je nogomet. Ne more biti vse idealno.

Trener nogometašev Rijeke Matjaž Kek na slovesnosti kluba ob koncu leta. Rečani, ki so maja osvojili naslov hrvaškega prvaka, so po jesenskem delu prvenstva s 35 točkami četrti na lestvici. Vodi Dinamo (50) pred Hajdukom (38) in Osijekom (36).

Vir: spletna stran NK Rijeka

M. R.