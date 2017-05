Matjaž Kopitar: Zame je Gašper Krošelj številka ena

Jeglič lahko vesel, da ni dobil hujše kazni

9. maj 2017 ob 06:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Sloveniji so na uvodnih dveh tekmah SP-ja pustili dober vtis, a pravi pokazatelj pripravljenosti bo Norveška, ki je proti Švici pokazala manj kot Slovenija proti istemu tekmecu.

"Po visokem zaostanku proti Švici se je Slovenija vrnila in to je res dobro. Proti Kanadi takointako nihče ni pričakoval ugodnega rezultata. Bistveno je, da igralci ostanejo nepoškodovani, da bo Nik (Zupančič) za najpomembnejše tekme sestavil ekipo tako, kot si je zamislil," nam je povedal Zupančičev predhodnik na selektorski klopi Matjaž Kopitar, ki mu v treh poskusih (2011, 2013, 2015) s Slovenijo ni uspelo obstati v elitni skupini svetovnega hokeja: "Slovenija nenehno dokazuje, da lahko igra z vsemi najboljšimi reprezentancami in čas je, da ji uspe obstati med elito. Norveška, Belorusija in tudi Francija so realno premagljive ekipe."

Norvežani proti Švici niso navdušili

Danes rise čaka Norveška, ki je Slovenijo tako leta 2013 kot leta 2015 na SP-ju premagala s 3:1. Norvežani igrajo trdo, so zelo dobri drsalci. Ivo Jan, nekdanji dolgoletni reprezentant, pričakuje izenačeno tekmo: "Norvežane sem gledal na tekmi s Švico. Če primerjamo slovenske in norveške hokejiste, ni velikih odstopanj. Igrajo v podobnih ligah in na podobni ravni. Sloveniji na tem SP-ju morda manjka le malo discipline, a pravi pokazatelj pripravljenosti bo prav Norveška. Veliko bo ob poškodovanem Pancetu in kaznovanem Jegliču odvisno od vratarjev. Gašper Krošelj je proti Kanadi branil zelo dobro. Po tisti uvodni tretjini proti Švicarjem je potreboval takšno tekmo, zato so ga tudi pustili na ledu vso tekmo. Da pridobi samozavest pred Norveško."

Ni pošteno kritizirati od doma

Koga torej postaviti v vrata, Gašperja Krošlja ali Matijo Pintariča? Za Matjaža Kopitarja je Krošelj prvi slovenski vratar: "Dokazuje, da je na visoki ravni. Že prej je bil vrhunski, ampak smo imeli Roberta Kristana, Luka Gračner pa je bil prvi vratar Salzburga. Zame je Gašper Krošelj številka ena." Na vprašanje, ali bi lahko izpostavil kakšno pomanjkljivost, ki jo je na prvih dveh tekmah v Parizu opazil v slovenski izbrani vrsti, Kopitar ni želel biti konkreten: "Ni pošteno dajati takšnih ocen od doma. Vem, da se vsi maksimalno trudijo, mi pa jih moramo le podpirati."

Jeza se je zrcalila na obrazih

Pogovarjali smo se še z enim nekdanjim asom slovenskega hokeja Tomažem Razingarjem, ki prav tako meni, da je Slovenija proti Švici odigrala bolje kot Norveška. "Res je, da je bil slovenski začetek slab, a v naslednjih dveh tretjinah je bila to vrhunska predstava. Slovenija je bila od Švice boljša tudi v podaljšku in škoda, da ni osvojila še bonus točke." Razingar dobro ve, kakšen šok pomeni za ekipo, če se prvenstvo začne s tako slabo prvo tretjino (4:0): "Fantje imajo za seboj več kot mesec priprav. Ko garaš toliko časa in doživiš takšno tretjino, si zelo jezen, ker si veliko časa vložil v pripravo. Prisotna je bila jeza, to se je videlo na obrazih. Vedeli so, da znajo igrati bolje, kar so potem dokazali."

Na SP-ju ne moreš kalkulirati

Ivo Jan je po prvi tretjini tekme s Švico že zelo dvomil o tem, da bi Slovenija lahko iztržila kaj drugega od poraza: "Bil sem zelo skeptičen. K sreči je v nadaljevanju Slovenija pridobivala samozavest, imela niti igre v svojih palicah, power play je dobro deloval." Čeprav realnih možnosti za zmago ni bilo, se je Slovenija na polno lotila tudi tekme s Kanado. Ni hranila moči za Norveško, tovrstnega kalkuliranja ni bilo: "Tega si ne moreš privoščiti na takšnem turnirju. No, morda le v kakšne dvoboje ne greš tako ostro, kot bi šel, če bi se lomil rezultat," pravi Ivo Jan.

Jeglič lahko vesel, da ni dobil hujše kazni

Vsi naši sogovorniki so prepričani, da ima Slovenija dovolj kakovosti, da prvič po letu 2005 obstane med najboljšimi. Razingar: "Francija je presenetljivo premagala Finsko, ob res dobrem dnevu pa jo lahko tudi Slovenija zagode velesilam. Odprto bodo šli v vsako tekmo. So v kakovostnih klubih, so samozavestni. Proti velesili Kanadi se je videlo, kako hitro je lahko Slovenija nevarna za gol." Škoda le, da danes ne bo mogel pomagati kaznovani Žiga Jeglič. "Je eden od nosilcev reprezentance in njegova odsotnost se pozna. Veseli smo lahko, da je dobil le dve tekmi kazni. Ko se bo po kazni vrnil, verjamem, da se bo odkupil za to neprijetnost," meni Razingar. Tudi Ivo Jan se strinja, da kazen ni bila prestroga: "Verjamem mu, da tega ni storil nalašč, a vseeno bi lahko odreagiral malce drugače. Očitno so bila prisotna so čustva, a po moji oceni je bilo to nepotrebno."

Tomaž Okorn