Matt v Kranjski Gori dobil slalom, Hirscher pa še en globus

Hadalin v finalu dosegel tretji čas

5. marec 2017 ob 07:00,

zadnji poseg: 5. marec 2017 ob 13:21

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

Slalom v Kranjski Gori se je iztekel po željah Avstrijcev, saj se je Michael Matt veselil prve zmage v karieri, Marcel Hirscher pa si je zagotovil še slalomski globus.

Michael Matt je bil po prvi vožnji sicer drugi, a je za vodilnim Italijanom Stefanom Grossom zaostajal kar za 1,15 sekunde. A Matt je v finalu po razriti progi smučal vendarle toliko bolje, da je imel v seštevku obeh voženj tri desetinke prednosti. Tretji je bil Nemec Felix Neureuther (+0,46).

Marcel Hirscher je v finalu izgubil eno mesto, a je bil s četrtim mestom presrečen, saj si je s tem v Kranjski Gori zagotovil še tretji globus. V soboto si je priboril skupnega in veleslalomskega, zdaj pa še slalomskega. Pri tem mu je šel na roko tudi Henrik Kristoffersen, ki je na prvi progi silovito napadel, a zaradi večje napake ostal brez možnosti za preboj v finale.

Na zmehčani progi so imele prve številke izrazito prednost. Cilj slovenske ekipe je bil tako, da bi se Štefan Hadalin (s številko 46) prebil v finale. To mu je tudi uspelo, saj se je s 30. mesto za las prebil v finale. Tam je imel odlično številko 1, ki pa je ob nekaj manjših napakah ni najbolje izkoristil. Dosegel je sicer tretji čas, kar ga je popeljalo do končnega 22. mesta, a deseterica je bila izjemno blizu (za to bi moral smučati šest desetink sekunde hitreje). Zato je tak napredek uspel Patricku Thalerju, ki se je z 28. mesta prebil na šestega.

"Na drugi progi mi ni uspelo voziti brez napak, na strmini nisem smučal najbolj tekoče, a sem zadovoljen s prebojem v finale. To je bil cilj te tekme. Pritisk je bil kar velik, res sem si želel finala," je po tekmi razmišljal Hadalin.

Nastopili so še Žan Grošelj, Žan Kranjec, Aljaž Dvornik in Miha Hrobat, a se nobenemu v težkih pogojih ni uspelo približati priložnosti za nov nastop.

Končni vrstni red: 1. M. MATT AVT 1:48,26 2. S. GROSS ITA +0,30 3. F. NEUREUTHER NEM 0,46 4. M. HIRSCHER AVT 0,80 5. A. MYHRER ŠVE 1,24 6. P. THALER ITA 1,29 7. M. MÖLGG ITA 1,49 8. J. LIZEROUX FRA 1,57 9. V. MUFFAT JEANDET FRA 1,64 10. A. HOROŠILOV RUS 1,70 ... 22. Š. HADALIN SLO 2,29 45. Ž. GROŠELJ SLO 47. Ž. KRANJEC SLO 59. A. DVORNIK SLO 61. M. HROBAT SLO

Vrstni red po 1. vožnji: 1. S. GROSS ITA 54,26 2. M. MATT AVT +1,15 3. M. HIRSCHER AVT 1,47 4. M. SCHWARZ AVT 1,58 5. F. NEUREUTHER NEM 1,62 6. M. MÖLGG ITA 1,63 7. J. LIZEROUX FRA 2,02 8. A. MYHRER ŠVE 2,04 9. M. HARGIN ŠVE 2,08 10. A. HOROŠILOV RUS 2,16 ... 30. Š. HADALIN SLO 4,39 45. Ž. GROŠELJ SLO 5,21 47. Ž. KRANJEC SLO 5,35 59. A. DVORNIK SLO 7,56 61. M. HROBAT SLO 8,23 Odstop: Ryding, Yule, Feller SKUPNI VRSTNI RED (32/36): 1. M. HIRSCHER AVT 1.425 2. K. JANSRUD NOR 871 3. H. KRISTOFFERSEN NOR 867 4. A. PINTURAULT FRA 849 5. F. NEUREUTHER NEM 630 6. A. A. KILDE NOR 586 7. P. FILL ITA 577 8. M. MOELGG ITA 513 9. D. PARIS ITA 473 10. H. REICHELT AVT 456 ... 17. B. KLINE SLO 352 47. Ž. KRANJEC SLO 155 63. M. ČATER SLO 104 93. Š. HADALIN SLO 56 100. K. KOSI SLO 40 153. T. DEBELAK SLO 5 SLALOM (10/11): 1. M. HIRSCHER AVT 685 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 575 3. M. MOELGG ITA 431 4. F. NEUREUTHER NEM 340 5. A. HOROŠILOV RUS 336 6. M. MATT AVT 322 7. S. GROSS ITA 316 8. D. RYDING VB 306 9. A. PINTURAULT FRA 257 10. D. YULE ŠVI 243 ... 35. Š. HADALIN SLO 46 61. Ž. KRANJEC SLO 3

S. J.