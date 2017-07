Matthews dobil ciljni vzpon, Froome spet v rumenem

Fabio Aru izgubil taktični boj s Froomom in ekipo Sky

15. julij 2017 ob 14:28,

zadnji poseg: 15. julij 2017 ob 18:22

Blagnac

Michael Matthews je dobil 14. etapo letošnje Dirke po Franciji. Na ciljnem vzponu je imel preprosto največ moči in je že precej pred ciljem z dvignjenimi rokami slavil pred Gregom Van Avermaetom.

Zadnjih 100 kilometrov je bila trasa zelo razgibana, saj se je vseskozi polagoma vzpenjala in spuščala. Karavano sta čakata tudi dva vzpona tretje kategorije, cilj pa je bil na nadmorski višini 563 metrov. Zanimiv je bil sklepni del, saj je bila zadnjih 570 metrov cesta v klanec s povprečnim naklonom 9,6 odstotka.

Glavni poraženec etape je bil Fabio Aru, ki je izgubil vodstvo v skupnem seštevku, s tem pa tudi rumeno majico. Znova si jo je oblekel Christopher Froome, ki je v zaključku etape pobegnil Italijanu, izničil je njegovo prednost v skupnem seštevku, na cilju jo je še povečal, tako da zdaj znaša 18 sekund.

Smetano je na koncu pobral Matthews, ki je imel za zaključni vzpon največ moči v nogah, najprej je zlahka prehitel Philippa Gilberta, ki je šprint začel prezgodaj, na koncu je odbil še vse napade Van Avermaeta in dosegel prvo etapno zmago na 104. francoski pentlji.

Glavnina (zlahka) ujela De Gendta

Thomas De Gendt, ki je dobil zadnji gorski cilj (Cote de Centres) in s tem tudi osvojil še zadnji dve točki, je bil kar nekaj časa med ubežniki. Po dobrih 75 kilometrih etape je bilo v ubežniški skupini pravzaprav pet kolesarjev - ob De Gendtu še Reto Hollenstein, Maxime Bouet, Timo Roosen in Thomas Voeckler. Pozneje sta ostala le še De Gendt in Voeckler, slednji je 28 kilometrov pred ciljem omagal. Glavnina je ves čas lovila De Gendta, bila je približno 10 km/h hitrejša od Belgijca, njegova prednost se je počasi, a vztajno topila. Končno ga je ujela 12,5 km pred ciljem.

Avstralec na koncu najmočnejši

Takoj zatem so pobegnili Damiano Caruso, Maurits Lammertink, Nikias Arndt in Pierre-Luc Perichon, glavnina, na čelu katere so bili kolesarji ekipe Sky, na njihov pobeg ni odgovorila. Perishon je popeljal ubežno četverico v zadnjih 6 kilometrov, njen beg je bil ujet kilometer pozneje. Vajeti je v svoje roke vzel Lammertink, ki je ostal sam v ospredju, za presenečenje ni imel možnosti. V zadnjem kilometru je bilo vse pripravljeno za šprint, najprej je poskusil Gilbert, ki je šprint začel prezgodaj in je slabih 200 m pred ciljem omagal, za zmago pa sta se udarila le še Matthews in Van Avermaet. Uspešnejši je bil Avstralec.

Uresničile so se mu sanje

"Mislim, da smo nazadnje tu končali etapo pred dvema letoma. Imel sem štiri zlomljena rebra, kožo mi je ob padcu pravzaprav postrgalo z vsega telesa. To je bila ena tistih etap, ki sem jih res želel dobiti, nato pa sem padel. Vrniti se na to prizorišče in zmagati na tak način ... lahko rečem, da so se mi uresničile sanje," je bil po etapi do ušes nasmejan Matthews, ki se je zavedal, da bo zaključek zelo težak. "Danes je zame perfekten dan," je sklenil. To je bila za njegovo ekipo Sunweb sicer druga zmaga zapored, potem ko je petkovo etapo dobil Warren Barguil.

Slovencev ni bilo v ospredju

Slovenskih kolesarjev ni bilo v ospredju. Najboljši je bil Jani Brajkovič, ki je osvojil 108. mesto, za zmagovalcem je zaostal za 6 minut in 28 sekund. Primož Roglič je bil 141., Grega Bole 157., Borut Božič pa 173. (vsi so zaostali za 13 minut in 17 sekund). Roglič je v skupnem seštevku 36. (+1:04:06), Brajkovič 41. (+1:08:34), Bole 137. (+2:15:30), Božič 163. (2:37:58).

Nova razgibana etapa pred prostim dnevom

Jutri je na sporedu še ena razgibana etapa, na kateri bodo morali kolesarji premagati štiri kategorizirane prelaze, najhujša bosta prvi in tretji, in sicer vzpon na Montee de Naves d'Aubrac in Col de Peyra Taillade. Oba prelaza sta prve kategorije. Etapa bo dolga 189,5 km, začela se bo v Laissac-Severac l'Egliseju, končala pa v Le Puy-en-Velayju. Sledi prosti dan.

104. Dirka po Franciji, 14. etapa

Blagnac-Rodez, 181,5 km: 1. M. MATTHEWS AVS 4:21:56 2. G. VAN AVERMAET BEL isti čas 3. E. BOASSON HAGEN NOR +0:01 4. P. GILBERT BEL vsi 5. J. McCARTHY AVS 6. S. COLBRELLI ITA 7. C. FROOME VB isti 8. D. MARTIN IRS 9. R. URAN KOL čas 10. T. BENOOT BEL 0:05 30. F. ARU ITA 0:26 ... 108. J. BRAJKOVIČ SLO 6:28 141. P. ROGLIČ SLO 13:17 157. G. BOLE SLO oba 173. B. BOŽIČ SLO isti čas Skupni vrstni red po 14. etapi: 1. C. FROOME VB 9:52:09 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:23 4. R. URAN KOL 0:29 5. M. LANDA ŠPA 1:17 6. D. MARTIN IRS 1:26 7. S. YATES VB 2:02 8. N. QUINTANA KOL 2:22 9. L. MEINTJES JAR 5:09 10. A. CONTADOR ŠPA 5:37 ... 36. P. ROGLIČ SLO 1:04:06 41. J. BRAJKOVIČ SLO 1:08:34 137. G. BOLE SLO 2:15:30 163. B. BOŽIČ SLO 2:37:58

Točke (zelena majica): 1. M. KITTEL NEM 373 2. M. MATTHEWS AVS 274 3. A. GREIPEL NEM 187 Gorski cilji (pikčasta majica): 1. W. BARGUIL FRA 94 2. T. DE GENDT BEL 36 3. M. LANDA ŠPA 33 4. P. ROGLIČ SLO 30 Mladi kolesarji (bela majica): 1. S. YATES VB 59:54:11 2. L. MEINTJES JAR +3:07 3. P. R. LATOUR FRA 8:54

Mitja Lisjak