Matthews poskrbel za popolno slavje ob stoletnici Maple Leafsov

Mantha dve sekundi pred koncem izsilil podaljšek

2. januar 2017 ob 09:00

Toronto - MMC RTV SLO

Na zimski klasiki so hokejisti Toronto Maple Leafsov ob stoletnici franšize pred več kot 40.000 gledalci na BMO Fieldu s 5:4 premagali Detroit. Junak zmage je bil novinec Auston Matthews.

Matthews je bil lani prvi izbor drafta. Izvrstni ameriški napadalec je v svoji prvi sezoni zdaj že pri 20 golih. Minuto 20 pred koncem podaljška je zadel za veliko zmago. Ko je zadrsal v napadalno tretjino, je Matthews ploščico prepustil Jaku Gardinerju. Branilec je strelja, a zgrešil, toda odbita ploščica se je od ograde odbila pred vrata, kjer je zadrsal Matthews in jo z mojstrskim bekhend spravil za hrbet Jareda Coreauja.

"Nedvomno je to eden najboljših trenutkov, kar sem jih doživel v hokeju. Bilo je nekaj posebnega.. Da nam je uspelo dobiti to razburljivo tekmo, je res izjemno. Gledalci so bili na trnih. Takšna izkušnja je bila za vse nas zelo zabavna," je povedal mladi zvezdnik, ki je v slabih osem minut pred koncem rednega dela zadel za 4:1.

Domači navijači so tedaj v mislih že vpisali peto zaporedno zmago Javorjevih listov, toda Detroit se je vrnil. Red Wingsi so sicer povedli v drugi tretjini, ko je bil uspešen Anthony Mantha. Zadnjo tretjino so gostitelji izvrstno začeli in v 12 minutah pred Lea Komarova, Mitchella Marnerja, Connorja Browna in Matthewsa kar štirikrat zatresli gostujočo prednost.Toda v zadnjih šestih minutah so prejeli tri gole. Najprej je zadel Jonathan Ericsson, nato Dylan Larkin, Mantha pa je vsega dve sekundi pred iztekom rednega dela pred vrati ploščico zbezljal v mrežo za 4:4.

Tekme 1. januarja:

TORONTO - DETROIT 5:4 - po podaljšku

Komarov 42., Marner 49., Brown 50., Matthews 53., 64.; Mantha 26., 60., Ericsson 44., Tatar 59.



WASHINGTON - OTTAWA 2:1



ANAHEIM - PHILADELPHIA 4:3 - po kazenskih strelih



Tekme 2. januarja:

ST. LOUIS - CHICAGO

NEW JERSEY - BOSTON

VANCOUVER - COLORADO

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 37 22 9 6 50 OTTAWA SENATORS 37 20 13 4 44 BOSTON BRUINS 39 20 15 4 44 TAMPA BAY LIGHTNING 38 19 15 4 42 TORONTO MAPLE LEAFS 36 17 12 7 41 FLORIDA PANTHERS 38 16 14 8 40 DETROIT RED WINGS 37 16 16 5 37 BUFFALO SABRES 36 13 15 8 34 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 35 26 5 4 56 PITTSBURGH PENGUINS 38 25 8 5 55 NEW YORK RANGERS 39 26 12 1 53 WASHINGTON CAPITALS 36 22 9 5 49 PHILADELPHIA FLYERS 39 20 14 5 45 CAROLINA HURICANES 36 16 13 7 39 NEW YORK ISLANDERS 36 15 15 6 36 NEW JERSEY DEVILS 37 14 16 7 35 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 39 23 11 5 51 MINNESOTA WILD 36 23 9 4 50 ST. LOUIS BLUES 37 19 13 5 43 DALLAS STARS 38 16 15 7 39 NASHVILLE PREDATORS 36 16 14 6 38 WINNIPEG JETS 39 17 19 3 37 COLORADO AVALANCHE 36 12 23 1 25 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 37 23 13 1 47 EDMONTON OILERS 39 19 12 8 46 ANAHEIM DUCKS 38 18 12 8 44 CALGARY FLAMES 39 20 17 2 42 LOS ANGELES KINGS 37 18 15 4 40 VANCOUVER CANUCKS 38 17 18 3 37 ARIZONA COYOTES 37 11 21 5 27

T. J.