Matthews še drugič potegnil najdaljši konec

V rumenem ostaja Chris Froome

18. julij 2017 ob 11:44,

zadnji poseg: 18. julij 2017 ob 17:25

Pariz - MMC RTV SLO

Avstralski kolesar Michael Matthews je zmagovalec 16. etape Toura, potem ko je bil v ciljnem šprintu za las močnejši od Norvežana Edvalda Boassona Hagna in Nemca Johna Degenkolba.

16. etapa je kolesarje vodila od Lu Puy-en Velaya do Romans-Sur-Isera v dolžini 165 kilometrov. Trasa je bila bolj ali manj ravninska, tako da je pričakovano odločil šprint glavnine oziroma večje skupine kolesarjev.

V zadnjih 100 metrih se je za zmago udarila trojka Matthews, Degenkolb in Boasson Hagen. Največ moči je imel na koncu Avstralec, ki se je tako veselil še druge zmage na letošnjem Touru.

V skupni razvrstitvi ni prišlo do sprememb. Na vrhu ostaja Chris Froome.

KOLESARSTVO 104. DIRKA PO FRANCIJI

16. ETAPA Le Puy en Velay-Romans sur Isere, 165 km: 1. M. MATTHEWS AVS 3:38:15 2. E. BOASSON HAGEN NOR vsi 3. J. DEGENKOLB NEM 4. G. VAN AVERMAET BEL 5. C. LAPORTE FRA 6. J. KEUKELEIRE BEL 7. T. GALLOPIN FRA isti 8. T. BENOOT BEL 9. M. BODNAR POL 10. R. HARDY BEL ... 13. C. FROOME VB 18. F. ARU ITA čas 81. J. BRAJKOVIČ SLO +2:51 . P. ROGLIČ SLO . G. BOLE SLO . B. BOŽIČ SLO

Skupni vrstni red po 16. etapi: 1. C. FROOME VB 68:18:36 2. F. ARU ITA +0:18 3. R. BARDET FRA 0:23 4. R. URAN KOL 0:29 5. M. LANDA ŠPA 1:17 6. S. YATES VB 2:02 7. D. MARTIN IRS 2:03 8. L. MEINTJES JAR 6:00 9. D. CARUSO ITA 6:05 10. N. QUINTANA KOL 6:16 ... 37. J. BRAJKOVIČ SLO 1:16:40 . P. ROGLIČ SLO . G. BOLE SLO . B. BOŽIČ SLO

