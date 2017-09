Mavericku Vinalesu kvalifikacije Misana

Dirka v nedeljo ob 14.00

9. september 2017 ob 18:09

Misano - MMC RTV SLO, STA

Španec Maverick Vinales (Yamaha) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko motociklistov (MotoGP) za veliko nagrado San Marina v Misanu.

Vinales je slavil pred vodilnim v svetovnem prvenstvu Italijanom Andreo Doviziosom in svetovnim Špancem Marcom Marquezem. Na domači dirki za VN San Marina ni italijanskega veterana Valentina Rossija, ki si je prejšnji teden med treningom po padcu zlomil nogo in bo okreval vsaj en mesec. Pri Yamahi so se določili, da četrtega v skupnem seštevku na tej dirki ne bo zamenjal noben drug dirkač.

Iz druge vrste bodo v Misanu začeli Britanec Cal Crutchlow (LCR Honda), Španec Jorge Lorenzo (Ducati) in Francoz Johann Zarco (Yamaha Tech 3). Na mestih od 7 do 9 pa so kvalifikacije končali Španec Dani Pedrosa (Honda), Italijan Danilo Petrucci (Pramac Ducati) in Španec Aleix Espargaro (Aprilia).

Skupno je v SP-ju po 12 dirkah v vodstvu Dovizioso s 183 točkami, zelo blizu sta tudi Marquez s 174 in tretji Vinales s 170, Rossi pa bo tudi po Misanu ostal pri 157 točkah, bo pa najverjetneje izgubil četrto mesto.

V preostalih dveh razredih bosta z najboljših položajev začela Italijana Mattia Pasini in Enea Bastianini.

MOTOCIKLIZEM SVETOVNO PRVENSTVO VN SAN MARINA, Misano MotoGP, kvalifikacije/št. mesta: 1. M. VINALES ŠPA/yamaha 1:32,439 2. A. DOVIZIOSO ITA/ducati +0,162 3. M. MARQUEZ ŠPA/ducati 0,197 4. C. CRUTCHLOW VB/honda 0,329 5. J. LORENZO ŠPA/ducati 0,353 Dirka bo v nedeljo ob 14.00.

Moto2, kvalifikacije/št. mesta: 1. M. PASINI ITA/kalex 1:37,390 2. F. MORBIDELLI ITA/kalec +0,083 3. D. ÄGERTER ŠVI/kalex 0,333 Dirka bo v nedeljo ob 12.20. Moto3, kvalifikacije/št. mesta: 1. E. BASTIANINI ITA/honda 1:42,147 2. J. MARTIN ŠPA/honda +0,173 3. J. MIR ŠPA/honda 0,225 Dirka bo v nedeljo ob 11.00.

A. V.