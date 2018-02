Mayer dopolnil zlato olimpijsko zbirko, Kline deseti

Feuz osvojil srebro, bron pripadel Jansrudu

16. februar 2018 ob 02:54,

Pjongčang - MMC RTV SLO

Matthias Mayer, ki je v Sočiju osvojil zlato medaljo na smuku, je novi olimpijski prvak v superveleslalomu. Najboljši Slovenec je Boštjan Kline na 10. mestu.

27-letni Korošec je s štartno številko 15 prehitel Beata Feuza za 13 stotink. Na tretjem mestu je končal Kjetil Jansrud, ki ni ubranil naslova iz Sočija. Vseeno je lahko Norvežan zelo zadovoljen, saj je v smuku v četrtek osvojil srebrno medaljo. Smukaški junak Aksel Lund Svindal je tokrat ostal brez medalje, končal je na petem mestu.

Pridružil se je Dorfmeisterjevi in Svindalu

Mayer se je pridružil elitni skupini smučarjev z zlatima kolajnama v obeh hitrih disciplinah. Svindal je superveleslalom dobil pred osmimi leti v Vancouvru, na smuku pa je zmagal v četrtek. Edina alpska smučarka s takšnim dosežkom je Mayerjeva rojakinja Michaela Dorfmeister, ki ji je hitrostni olimpijski smukaško-superveleslalomski dvojček kot edini med vsemi uspel na olimpijskih igrah leta 2006 v Torinu.

Že med vožnjo pomislil na medaljo

Mayer je bil razočaran v četrtek, saj je na smuku še vedno čutil bolečine po padcu na kombinacijskem slalomu. "Želel sem ponoviti dobre vožnje s treningov smuka. V četrtek mi ni uspelo, danes pa se je vse izšlo. Že med vožnjo sem imel dober občutek. Ko sem prišel do ciljnega skoka, sem res pomislil na medaljo. Fizioterapevti so naredili izjemno delo, saj sem bil po padcu v kombinacijskem slalomu popolnoma na tleh. Tudi smuk se ni izšel po načrtih, zato pa se je danes vse vrnilo. To je enkraten dan," je bil navdušen Mayer.

Oče Helmut srebrn v Calgaryju 1988

Zadnji Avstrijec, ki je v tej disciplini osvojil olimpijsko zlato, je bil Hermann Maier pred natanko 20 leti na igrah leta 1998 v Naganu. Pred tridesetimi leti na igrah v Calgaryju, ko je bil superveleslalom prvič na olimpijskem sporedu, pa je superveleslalomsko srebro osvojil Matthiasov oče Helmut Mayer.



Peta olimpijska kolajna za Jansruda

32-letni Jansrud je v 24 urah še drugič končal na odru za zmagovalce in je s petimi olimpijskimi kolajnami prehitel rojaka Svindala, ki ostaja pri štirih olimpijskih odličjih. Jansrud se je izenačil z rojakom Lassejem Kjusom, ki je z olimpijskih iger prav tako prinesel pet kolajn. Norveški in absolutni rekorder še naprej ostaja Kjetil Andre Aamodt z osmimi olimpijskimi odličji. Američan Bode Miller jih ima šest, po pet pa ob Kjusu in Jansrudu še Alberto Tomba.

Zadovoljen je tudi Feuz, ki je smukaškemu bronu dodal še superveleslalomsko srebro in postal šele tretji Švicar po Didierju Cucheu in Ambrosiju Hoffmannu z olimpijskim odličjem v tej disciplini.

Kline zaostal le 92 stotink

Od štirih Slovencev se je izkazal Boštjan Kline z desetim mestom, ki je zaostal le 92 stotink. Klemen Kosi je olimpijski nastop končal na 25. mestu (+2,06), Martin Čater je zašel iz smeri in ostal brez uvrstitve, odstopil je tudi Miha Hrobat.



26-letni Kline je dosegel svoj najboljši superveleslalomski dosežek na velikih tekmovanjih. Boljši dosežek mu je lani uspel s sedmim mestom v smuku na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu. To je drugi najboljši moški slovenski dosežek na olimpijskih igrah na superveleslalomu. Tomaž Čizman, ki je v Južni Koreji v vlogi delegata na vseh ženskih tekmah, je leta 1988 v Calgaryju, takrat še v jugoslovanskem dresu, osvojil deveto mesto. Po osamosvojitvi je v Vancouvru Aleš Gorza v superveleslalomu končal na 11. mestu.

Nekdanji mladinski svetovni prvak iz Crans Montane je po popolnoma ponesrečeni alpski kombinaciji in zadržanem smuku znova prikazal vožnjo, ki ga je krasila v pretekli sezoni svetovnega pokala, ko je v smuku prvič zmagal v svetovnem pokalu.

Z optimalno vožnjo bi se vmešal v boj za stopničke

"Zadovoljen sem s pristopom in smučanjem, manj z rezultatom. Če bi mi uspela optimalna vožnja, bi bil lahko veliko višje, tudi v boju za stopničke. Imel sem še rezerve, naredil pa tudi dve veliki napaki, ki sta me stali boljše uvrstitve. Rezultat sicer ni vrhunski, ni pa tudi slab. Gledati moram na pozitivne stvari," je poudaril Kline, ki je večjo napako storil v zgornjem delu.

"To, da me je zaneslo iz idealne linije, je bila napaka pri dveh vratcih prej. Izbral sem preveč neposredno linijo, dva zavoja prej bi mogel odvzeti malo hitrosti, da bi lepše prišel v tisti lok in da bi vanj prišel s smerjo. Prišel sem brez smeri, tako da me je odneslo dol, potem sem moral zavijati v hrib. Tu so mi zagotovo šle dve, tri desetinke, če upoštevamo še napako spodaj, vidimo, da sem s tema napakama kar precej izgubil. A o tem nima več smisla razmišljati, niti o tem, kam bi se lahko uvrstil, mogoče bi tudi zmagovalec lahko stisnil še kakšno desetinko," je še dodal Kline.

Končni vrstni red: 1. M. MAYER AVT 1:24,44 2. B. FEUZ ŠVI +0,13 3. K. JANSRUD NOR 0,18 4. B. GIEZENDANNER FRA 0,38 5. A. L. SVINDAL NOR 0,49 6. V. KRIECHMAYR AVT 0,69 7. D. PARIS ITA 0,74 8. A. SANDER NEM 0,77 9. D. COOK KAN 0,79 10. B. KLINE SLO 0,92 11. H. REICHELT AVT 0,96 12. T. DRESSEN NEM 1,07 ... 25. K. KOSI SLO 2,06 Odstop: Fill, Caviezel, Ligety, Weibrecht, Čater, Hrobat ...

