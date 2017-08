Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Floyd Mayweather kariero končuje s 50. zmago. Foto: Reuters Conor McGregor je prvič nastopil po boksarskih pravilih in se je pokazal v zelo lepi luči, so si bili enotni boksarski poznavalci. Foto: Reuters Po desetih rundah je bil dvoboj prekinjen, čeprav se McGregor ni strinjal s sodniško odločitvijo. Foto: Reuters Sorodne novice Lahko debitant prepreči 50. zmago boksarskega šampiona? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mayweather za 50. zmago s tehničnim nokavtom ugnal McGregorja

Američan dokončno napovedal konec bogate kariere

27. avgust 2017 ob 07:05,

zadnji poseg: 27. avgust 2017 ob 07:48

Las Vegas - MMC RTV SLO

Težko pričakovani boksarski dvoboj stoletja, kot so nekateri poimenovali obračun Floyda Mayweatherja in Conorja McGregorja, je po desetih rundah dobil Američan.

V Las Vegasu sta se v ringu pomerila boksarski šampion in prvak mešanih borilnih veščin. Dvoboj trenutno najbolj popularnih borcev na svetu, ki sta z medsebojnim plesom v ringu ogromno zaslužila, je dvignil veliko prahu zadnja dva meseca. Po spektaklu v T-Mobile Areni je 40-letni Mayweather, eden najboljših boksarjev vseh časov, dokončno napovedal slovo. V profesionalni karieri ni bil nikoli na kolenih, vknjižil pa je še 50. zmago, s čimer je tudi popravil rekord legendarnega Rockyja Marciana.

Razvpiti Irec je skušal po boksarskih pravilih premagati nespornega vladarja velterske kategorije, toda na koncu je ameriški boksarski šampion le slavil. Štiridesetletni Mayweather se je sicer vmes že upokojil, a ga izzivanje McGregorja ni pustilo mirnega. Izzivalec je dvoboj začel zelo pogumno, toda po uvodnih štirih rundah je pobudo prevzel Mayweather. Do konca dvoboja je bil boljši borec, vidno utrujenega Irca pa je "dokončal" z dvema dobro odmerjenima in močnima krošejema. Sodnik Robert Byrd je posredoval in razglasil tehnični nokavt. Po dvoboju je McGregor sicer zatrjeval, da je bila odločitev prehitra in da bi se lahko še naprej boril.

"Mislim, da sva gledalcem dala, kar so želeli videti," je po zmagi dejal Mayweather in znova zatrdil, da je bil zagotovo to njegov zadnji dvoboj v karieri. Američan je začel nekoliko previdno, po dobri tretjini napovedanih 12 rund pa je začel (pričakovano) prevzemati pobudo. V izjavi po dvoboju je Mayweather priznal, da je McGregor boljši borec, kot je pričakoval. Poudaril je tudi, da je bil previden začetek del taktike in načrta, saj je Irec zelo dober nasprotnik, ki je udarjal z različnih kotov, a so v njegovem taboru želeli, da svoje najboljše udarce podeli na začetku, ker se bo nato utrudil, saj vendarle v UFC-ju ni vajen tako dolgih dvobojev.

Poslovil se je na nenavadnem obračunu proti zvezdniku UFC-ja in ubranil čast boksa. Na drugi strani je McGregor, ki je šele decembra dobil boksarsko licenco, prvič boksal in takoj izzval enega največjih. 28-letni Irec, ki je prvi dvojni prvak v UFC-ju, je imel v Las Vegasu tudi bučno podporo glasnih rojakov. McGregor je s tem obračunom postal najbolje plačani boksarski debitant v zgodovini. Američan je po dvoboju bogatejši za približno 200 milijonov ameriških dolarjev, s čimer je mejo zaslužka z boksom približal eni milijardi dolarjev. McGregor, še pred štirimi leti brezposeln vodovodar, ki je danes eden največjih zvezdnikov borilnih veščin, naj bi za dobil okrog 100 milijonov evrov.

T. J.