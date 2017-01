Maze: Živim za trenutek in ta trenutek je moj najpomembnejši

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 27 glasov Ocenite to novico! Tina Maze je v bogati karieri nastopila na 400 tekmah za svetovni pokal, 26-krat je zmagala, 81-krat je stopila na oder za zmagovalke, enkrat je osvojila veliki kristalni globus, in sicer rekordnega leta 2013, ko je pometla s tekmicami. Uspešno sezono je sklenila na vrhu z nenadkriljivimi 2.414 točkami, drugouvrščena Nemka Maria Höfl-Riesch jih je zbrala več kot pol manj (1.101). Foto: BoBo/Miloš Vujinović VIDEO Zadnji nastop Tine Maze v... VIDEO Pregled uspešne kariere T... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

7. januar 2017 ob 10:49,

zadnji poseg: 7. januar 2017 ob 11:30

Maribor - MMC RTV SLO

Tina Maze je na Pohorju sklenila bogato kariero, v kateri je osvojila praktično vse, kar se osvojiti da. Več kot 15 tisoč gledalcev je bučno pozdravilo njen zadnji prihod v cilj.

Črnjanka je veleslalom za 53. Zlato lisico začela s štartno številko 34. Pred začetkom je pomahala navijačem, nato pa se je spustila po pohorski strmini navzdol. Sredi vožnje se je ustavila in objela svojo ekipo na čelu z Andreo Massijem, nato je prismučala do vznožja, se ustavila pred ciljno črto, si snela smučke in ob bučnem aplavzu pozdravila več kot 15 tisoč-glavo množico navdušenih navijačev.

"Živim za trenutek in ta trenutek je moj najpomembnejši," je dejala najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov takoj po prihodu v ciljno areno.

Tina: To je lepo praznovanje moje kariere

"Od smučanja se ne bom mogla ločiti, to me bo vezalo vse življenje. Tako da ni takšnega hudega šoka, kot je bilo mogoče težko, ko ni bilo medijev, svetovnega pokala, in ko ni bilo drugih ljudi. Danes mi je bilo zelo v čast. Malo sem se pripravljala, a ne tako, kot prej. To je lep čustven dan, lepo praznovanje moje kariere," je v pogovoru za Televizijo Slovenija dejala Črnjanka in razkrila, da je sicer skrbno načrtovala zadnji nastop, a da je bilo vse tudi odvisno od trenutnega razpoloženja. Če bi na štartu čutila, da lahko zmaga, bi se pognala za njo, a tega občutka ni imela. Ob prihodu v cilj si je slekla štartno številko, pod katero je bil nedrček z napisom "Not your business" (prev. "Ni vaša stvar"), ki je v preteklosti dvignil veliko prahu. "V športu moraš biti malo nagajiv, drugače težko prideš na vrh. Moraš biti 'žleht', ko je treba. To je del mene, ta stvar me je zaznamovala, eno vragolijo sem morala narediti," je pripomnila dvakratna olimpijska zmagovalka.

Rada se spominja rekordne sezone

V karieri, dolgi 18 let, se je nabralo veliko lepih spominov. Tina je priznala, da se najpogosteje spominja rekordne sezone, v kateri je osvojila 2.414 točk, ponosna je tudi na 13 medalj v kratkih osmih letih. "To je velika stvar, če pomislim, da v prvi polovici kariere nisem zmagala prav dosti. No, sm, ampak to je bilo smešno v primerjavi s tem, kar sem pokazala v drugem delu," je še dodala in poudarila, da je izjemno vesela, ker je svojo športno pot začela in končala na istem mestu - na Pohorju!

Mitja Lisjak