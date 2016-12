Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 58 glasov Ocenite to novico! Volk sit, koza cela, bi lahko rekli po dogovoru Barbare Kürner Čad in Damijana Terpina. Foto: Žiga Živulović jr./BoBo Za Tino Maze je Maribor seveda posebno prizorišče, kjer je imela tudi obilo uspehov. Na "lisici" je v letih 2005 in 2009 zmagala na veleslalomu, leta 2013 pa na slalomu. Foto: Reuters VIDEO Tina Maze bo nastopila na... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mazejeva na Zlati lisici z dresom, na katerem ne bo pokroviteljev

Tina Maze pridno trenira za poslovilni nastop

22. december 2016 ob 15:16,

zadnji poseg: 22. december 2016 ob 19:27

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tina Maze bo vendarle nastopila na poslovilni tekmi 7. januarja v Mariboru, vendar brez napisov oziroma oznak njenih ali SZS-jevih pokroviteljev.

Takšen je dogovor, ki sta ga predstavila pravna zastopnika Smučarske zveze Slovenije Barbara Kürner Čad in Tine Maze Damijan Terpin, z njim pa se strinjajo tudi pokrovitelji smučarske zveze.

Tina komaj čaka pohorski spektakel

"Veliko zaslug za dosežen dogovor gre tudi kolegici Barbari Kürner Čad, ki je sodelovala pri teh pogajanjih in sklenitvi sporazuma. Do tega je prišlo predvsem zato, ker si Tina srčno želi, da svojo kariero proslavi na domačem terenu. Zadovoljna je, da bo lahko nastopila na domačih tleh pred svojimi navijači v Sloveniji, kjer jo imajo ljudje radi, in si želi ta dober odnos, ki ga imajo ljudje do nje, povrniti na najboljši mogoči način," je povedal Terpin.

Prejšnji teden veliko slabe volje

Dogovor sta obe strani sklenili teden dni po tem, ko se je direktor SZS-ja Jožko Križan javno opravičil za spodrsljaj, ko so v izjavi za javnost zapisali, da Tina Maze za nastop v Mariboru zahteva 90 tisoč evrov. V resnici se je na SZS z nekaterimi predlogi obrnil le Andrea Massi, vodja ekipe Team to aMaze. Mazejeva je v odgovoru na opravičilo presodila, da se je za tako napako težko opravičiti: "Informacija je šla v medije po vsem svetu in očrnili so moje ime."

Tudi na zadnji tekmi na vse ali nič

Dobitnica velikega kristalnega globusa in dveh zlatih olimpijskih medalj se vneto pripravlja na zadnji nastop kariere, saj na pohorskem veleslalomu za svetovni pokal ne želi le sodelovati, ampak biti med najboljšimi. "To bo resna tekma, v katero se podaja z največjim športnim zanosom," je povedal Terpin in dodal, da na mednarodnem športnem razsodišču v Lozani poteka postopek, da bi Tini Maze podelili status poškodovanke, s čimer bi se ji izboljšala štartna številka. Trenutno bolj kaže na to, da bo Črnjanka nastopila takoj po nastopu najboljše trideseterice.

Bo FIS prisluhnil željam Tine Maze?

"Povedal sem že, da imamo postopek v Lozani, kjer skušamo uveljaviti pravico Tine Maze, da se ji prizna bolniški status za dobo, za katero je to zahtevala. Znano je, da je imela nekaj zdravstvenih težav, da so bile težave uspešno odpravljene z manjšim kirurškim posegom, vendar FIS tega ne vidi. Ocenjujem, da je to velika krivica. Ne rečem, da bi morala imeti kakšen poseben status pri FIS-u, kjer imamo Slovenci svojega zastopnika kot podpredsednika, vendar bi jo morali obravnavati kot vse druge. Tudi drugi smučarji svetovnega slovesa, Bode Miller in drugi, so bili operirani in jim je FIS priznal bolniški status, kar je tudi prav. Tina je imela podobno zadevo, a tega žal ni bila deležna."

T. O., Foto: Žiga Živulović jr./BoBo