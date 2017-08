Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kylian Mbappe bo z Neymarjem sestavljal napada Paris SG-ja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mbappe na pragu Parka princev, odškodnina 180 milijonov

Bo tudi Jan Oblak kmalu član Paris SG-ja?

11. avgust 2017 ob 10:06

Pariz - MMC RTV SLO

Vse je pripravljeno, da se Kylian Mbappe iz Monaca preseli v Pariz. Bogataši iz Paris SG-ja so pripravljeni zanj plačati 180 milijonov evrov odškodnine.

Mladi zvezdnik, ki je Monaco v prejšnji sezoni popeljal do prvega naslova francoskih prvakov po 17 letih, je eden najbolj vročih nogometašev letošnjega poletnega prestopnega roka, saj so se zanj zanimali tudi pri Realu, Barceloni in Manchester Cityju. A 18-letni napadalec bo po poročanju medijev ostal v Franciji in na jezo privržencev Monaca prestopil k največjemu konkurentu Paris Saint Germainu. Pri tem je pomembno vlogo odigral tudi Mbappejev oče, ki je prepričal vodstvo Monaca, da fantu pustijo zapustiti klub.

Francoski podprvak bo na Parku princev Kyliana Mbappeja uradno predstavil v ponedeljek. Gre za drugi največji prestop v zgodovini nogometa, potem ko je pred dnevi za 220 milijonov evrov odškodnine Paris SG v svoje vrste zvabil tudi Brazilca Neymarja. A Parižani se še ne namera saj si želijo iz Atletica pripeljati slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka. Odškodnina bi bila vsaj 100 milijonov evrov.

T. O.