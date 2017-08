Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Kylian Mbappe je v prejšnji sezoni navdušil nogometno javnost. Zanj se je potegoval tudi Real Madrid, a so na koncu prevladali katarski dolarji. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mbappe odhaja v Pariz; kakšen bo odziv Uefe?

Drugi najdražji prestop v nogometni zgodovini

28. avgust 2017 ob 08:11

Pariz - MMC RTV SLO

Nogometni prestopni rok se bo končal v četrtek in klubi po Evropi sklepajo še zadnje posle. Do dokončnega dogovora sta prišla Paris SG in Monaco, ki je Kyliana Mbappeja poslal v francosko prestolnico za 180 milijonov evrov.

Po poročanju francoskega športnega dnevnika L'Equipe se bo 18-letni napadalec PSG-ju pridružil kot posojen igralec, po letu dni pa bo zares prestopil v vrste pariškega kluba. Podpisal bo petletno pogodbo.

Z dogovorom o posoji bodo Parižani spet izigrali pravila Uefinega finančnega fair playa, ki je po mnenju številnih zatajil že pri prestopu Neymarja. Ta je odšel iz Barcelone v PSG za 222 milijonov evrov.

Mbappe bo tako postal drugi najdražji igralec v nogometni zgodovini. Najstnika so v nedeljo pustili na klopi, ko je Monaco v francoskem prvenstvu odpravil Marseille kar s 6:1. Mbappe po tekmi ni želel odgovarjati na novinarska vprašanja Canal Plusa in je nemudoma zapustil igrišče.

Mbappe je v prejšnji sezoni na 44 tekmah dosegel 26 golov, v Ligi prvakov je zadel tudi proti Manchester Cityju, Borussii Dortmundu in Juventusu.

Oči bodo zdaj uprte tudi v evropsko nogometno zvezo. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je napovedal hude kazni, če se klubi ne bodo držali finančnega fair playa. "Sem zelo resen. Klubom bomo skušali svetovati glede finančnega fair playa. Če ne bodo upoštevali pravil, jih bomo kaznovali in kaznovali jih bomo hudo. Tu ne govorim le od PSG-ju, govorim o vsakem klubu v Evropi. Situacijo spremljamo, prestopni rok ni še končan. Verjemite mi, delamo na tem," je povedal Čeferin.

Pravilo finančnega fair playa je Uefa predstavila pred sedmimi leti, da bi ustavila klube, da zapravljajo več, kot zaslužijo. Po osnovnem načelu naj bi bili prihodki in odhodki v triletnem obdobju izenačeni oziroma bi klub lahko "pridelal" največ 5 milijonov evrov izgube. Uefa je naknadno dovolila lastnikom, da poleg razvoja infrastrukture in mladinskega pogona, lahko v klub vložijo še dodatnih 30 milijonov evrov.

