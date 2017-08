Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Kylian Mbappe si želi biti del ambicioznega projekta Parižanov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mbappe v PSG kot posojen nogometaš Monaca

Najstnik blestel v dresu Monaca

31. avgust 2017 ob 19:06

Pariz - MMC RTV SLO

Paris SG je na spletni strani potrdil dolgo pričakovani prihod najstniškega zvezdnika Kyliana Mbappeja. Francoski reprezentančni napadalec prihaja kot posojen igralec Monaca do 30. junija 2018, a ima PSG možnost, da ga odkupi.

Ko bo PSG izkoristil odkupno pravico, bo igralec podpisal pogodbo do 30. junija 2022. Francoski mediji ugibajo, da se je pariški klub, ki ga poganja katarski denar, z Monacom dogovoril za posojo, da bi se izognil kršenju finančnega fair playa. Parižani so bili za prestop pripravljeni odšteti kar 180 milijonov evrov.

Mbappe je za Monaco odigral 60 tekem, dosegel je 27 golov in zbral 16 podaj. "Z velikim veseljem in ponosom sem se pridružil Paris Saint-Germainu. Za vsako mlado osebo iz okoliša Pariza so pogoste sanje, da obleče rdeč in moder dres ter doživi unikatno vzdušje Parka princev. Res sem si želel biti del klubskega projekta, ki je eden najbolj ambicioznih v Evropi. Ob svojih novih soigralcih nameravam nadaljevati razvoj, ob tem pa pomagati, da ekipa doseže velike cilje," je dejal 18-letni Mbappe.

PSG je v letošnjem poletnem prestopnem roku poskrbel za rekordni prestop, ko je iz Barcelone za 222 milijonov evrov pripeljal Neymarja. Novo sezono so Parižani začeli udarno in so na vrhu lestvice z 12 točkami.

