McCarthy dobil šprint, Roglič varčeval z močmi za kronometer

Alaphilippe na šestem mestu

4. april 2018 ob 18:23

Avstralec Jay McCarthy je dobil tretjo etapo Dirke po Baskiji od Bermea do Valdegovie. Kolesar ekipa Bora Hansgrohe si je po 185 km zmago zagotovil v skupinskem šprintu. Primož Roglič ostaja na drugem mestu v skupnem seštevku.

Drugo mesto je v šprintu zasedel Belorus Aleksander Rijabušenko, tretji pa Poljak Michal Kwiatkowski, ki je pred tem tudi poskušal z napadom.

Vodilni v skupnem seštevku Julian Alaphilippe je bil tokrat šesti, a prednosti pred drugouvrščenim Primožem Rogličem ni povečal, še vedno znaša osem sekund. Zasavec se tokrat ni izpostavljal, varčeval je moči za četrtkov 19,4 kilometra dolg kronometer v Lodosi, ki bo v boju za skupno zmago zelo pomemben.

Najdlje je v begu vztrajal Danec Chris-Juul Jensen, njega in Thomasa De Gendta sta 15 kilometrov pred ciljem ujela kolesarja Skya Kwiatkowski in David De la Cruz, to je vzelo voljo De Gendtu, kmalu zatem pa je presenetljivo popustil tudi nekdanji poljski svetovni prvak. Jensen in De la Cruz nista imela nobenih možnosti, da bi sama prišla do cilja, glavnina ju je tri kilometre pred ciljem ujela, odločal je šprint, v katerem je bil najboljši McCarthy, ki je zabeležil svojo drugo letošnjo zmago, pred tem je bil januarja najboljši na dirki Cadela Evansa v Avstraliji.

Jakobsen nadaljeval serijo zmag QuickStepa

Nizozemec Fabio Jakobsen je dobil 200,4 kilometra dolgo klasično kolesarsko dirko Scheldeprijs v Belgiji, s katero je le nadaljeval serijo zmag kolesarjev QuickStepa. Dirko, ki ne velja za točke svetovne serije, je odločil šprint večje skupine, v katerem je drugo mesto zasedel Nemec Pascal Ackermann, tretje pa Britanec Christopher Lawless. Za 21-letnega Nizozemca je bila to druga zmaga na belgijskih klasikah v zadnjem mesecu in tudi druga v karieri.

Na dirki druge najvišje kategorije, ki je pisana na kožo šprinterjem, Nemec Marcel Kittel jo je dobil petkrat, Britanec Mark Cavendish pa trikrat, sta nastopila tudi dva Slovenca, a kolesarja poljske ekipe CCC Sprandi Polkowice Marko Kump in Jan Tratnik v težkih pogojih (predvsem zaradi vetra) nista prišla do cilja.

3. etapa, Bermeo-Valdegovia, 185 km: 1. J. McCARTHY AVS 4:49:39 2. A. RIABUŠENKO BLR vsi 3. M. KWIATKOWSKI POL 4. M. ALBASINI ŠVI 5. E. SANZ ŠPA 6. J. ALAPHILIPPE FRA 7. M. MATTHEWS AVS isti 8. J. EZQUERRA ŠPA 9. P. BILBAO ŠPA 10. E. BATTAGLIN ITA ... 20. J. POLANC SLO 32. P. ROGLIČ SLO 55. S. ŠPILAK SLO čas Skupni vrstni red po 3. etapi: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 13:18:52 2. P. ROGLIČ SLO +0:08 3. G. IZAGIRRE ŠPA 0:39 4. M. LANDA ŠPA 0:43 5. P. BILBAO ŠPA 0:54 6. R. MOLARD FRA 0:58 7. E. BUCHMANN NEM 8. R. BARDET FRA vsi 9. E. MAS ŠPA isti 10. P. KONRAD AVT čas ... 27. S. ŠPILAK SLO 2:33 44. J. POLANC SLO 4:34

