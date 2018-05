McDavid šele v podaljšku strl odpor žilavih Latvijcev

Rusija na torkov derbi s popotnico zmage nad Slovaki

14. maj 2018 ob 16:17,

zadnji poseg: 14. maj 2018 ob 22:44

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Na svetovnem prvenstvu v hokeju je Rusija v Köbenhavnu s 4:0 premagala Slovaško, ki ima zdaj slabe možnosti za preboj v četrtfinale. Kanada je premagala Latvijo z 2:1 po podaljšku.

Rusi, ki jih v torek čaka derbi predtekmovalne skupine A s Švedsko, so po zadetku Nikite Guseva (močan strel z razdalje) v 17. minuti povedli z 2:0, izid pa je ostal nespremenjen do finiša, ko so Slovaki tvegali in igrali brez vratarja, vendar prejeli še dva zadetka v prazen gol.

Veliko dela za Čehe proti Avstriji

Avstrijci so si z zmago nad Belorusijo zagotovili obstanek in v zadnjem krogu so lahko nastopili sproščeno. Na koncu jim je pripadlo 14. mesto na prvenstvu. Čehi so imeli kar precej dela, da so osvojili tri točke (4:3).

Čehi so preko Tomysa Hyke povedli že v 31. sekundi, Filip Chytil je v 3. minuti povišal že na 2:0 za Češko. Znižal je Konstantin Komarek v 18. minuti. Dominik Kubalik in Hyka sta zapečatila usodo Avstrijcev, ki jim nista pomagala niti gola Michaela Raffla v 51. in 58. minuti.

Južna Koreja dosegla le štiri gole

V skupini B v Herningu so Norvežani odpravili Južno Korejo s 3:0. Korejci se poslavljajo od elitne skupine, saj so v sedmih krogih zbrali sedem porazov, dosegli so štiri gole in jih prejeli kar 48. Norvežani so s prvo zmago po rednem delu končali na sedmem mestu.

McDavid odločil na začetku podaljška

Na večerni tekmi so imeli Kanadčani kar precej dela z Latvijci, saj je bil izid po rednem delu 1:1. V 46. sekundi podaljška je zadel Connor McDavid in Kanadi priboril pomembni dve točki. S 16 točkami vodijo Američani pred Finci (13) in Kanadčani (12), četrti so Danci (11).

Skupina A, Köbenhavn, 6. krog:

RUSIJA - SLOVAŠKA

4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

10.500; Mamin 12., Gusev 17., Šalunov 59., Mikhejev 60.

7. krog:

ČEŠKA - AVSTRIJA

4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Hyka 1., 50., Chytil 3., Kubalik 26.; Komarek 18., M. Raffl 51., 58.

Torek ob 12.15:

ŠVICA - FRANCIJA



Ob 16.15:

BELORUSIJA - SLOVAŠKA



Ob 20.15:

RUSIJA - ŠVEDSKA

Lestvica: * x ŠVEDSKA 6 5 1 0 0 17 RUSIJA 6 5 0 1 0 16 ČEŠKA 7 3 3 0 1 15 ŠVICA 6 2 1 1 2 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 6 2 0 2 2 8 FRANCIJA 6 2 0 0 4 6 AVSTRIJA 7 1 0 1 5 4 BELORUSIJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, Herning, 6. krog:

KANADA - LATVIJA

* 2:1 (1:0, 0:0, 0:1)

Beauvillier 3., McDavid 61.; Rubins 42.

* - v podaljšku

7. krog:

JUŽNA KOREJA - NORVEŠKA

0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Lindström 14., Olsen 47., Holos 51.



Torek ob 12.15:

FINSKA - ZDA



Ob 16.15:

KANADA - NEMČIJA



Ob 20.15:

LATVIJA - DANSKA

Lestvica: * x ZDA 6 4 2 0 0 16 FINSKA 6 4 0 1 1 13 KANADA 6 3 1 1 1 12 DANSKA 6 3 1 0 2 11 -------------------------------------- LATVIJA 6 2 1 2 1 10 NEMČIJA 6 1 1 2 2 7 NORVEŠKA 7 1 1 1 4 6 JUŽNA KOREJA 7 0 0 0 7 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih





T. O.