Med KZS-jem in sodniki še ni prišlo do zbližanja

Novi sestanki niso predvideni

4. oktober 2017 ob 12:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nesoglasjem med vodstvom Košarkarske zveze Slovenije in sodniki za zdaj še ni videti konca. Po besedah predstavnikov KZS-ja tekem konec tedna prav gotovo ne bo, sodniki so v pričakovanju nadaljevanja pogovorov med stranema.

Košarkarska zveza Slovenije je zaradi stavke sodnikov v torek prestavila začetek vseh tekmovanj pod njenim okriljem. Kot je zapisala v sporočilu za javnost, so do preklica odložene vse tekme v prvi ligi Nova KBM, 2. SKL, 3. SKL, 1. ženski SKL in v pokalu Spar.

Maja letos je izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije sprejel sklep o višini sodniških stroškov, ki je med drugim znižal višino potnih stroškov za poti sodnikov na tekme pod okriljem KZS-ja. Takšen sklep je bil sprejet na podlagi enotnega predloga združenj vseh slovenskih klubov in je predstavljal izhodišče za nadaljnje pogovore med klubi in sodniki o sistemski rešitvi vprašanja višine sodniških stroškov. Sredi septembrskega evropskega prvenstva na Finskem in v Turčiji so se razmere zaostrile, saj sodniki niso bili pripravljeni soditi tekem pod novimi pogoji.

S KZS-ja so sporočili, je v preteklem tednu zveza organizirala sestanek, ki se ga je udeležilo okoli sto sodnikov. Tudi na omenjenem srečanju se niso dogovorili o višini potnih stroškov. "Na žalost smo bili zaradi nepripravljenosti sodnikov za sojenje prisiljeni odložiti uvodne tekme članskih ligaških tekmovanj," je povedal generalni sekretar KZS-ja Radoslav Nesterović.

"Za zdaj novi sestanki niso predvideni, vsaj ne v tem tednu. Kolikor vem iz medijev, so se predstavniki KZS-ja sestali tudi s predstavniki klubov, od našega sestanka pa je minil en teden. Na zvezi so nam sicer pritrdili, da sklep, ki je bil izdan, ni ustrezen, zdaj se pogovarjamo o nekem prehodnem obdobju šestih mesecev," je v imenu združenja sodnikov povedal Željko Jovanović.

"Mislim, da gre zgolj za pomanjkanje ustrezne komunikacije, da potrebujemo pogovor brez fige v žepu in da bomo našli rešitev, ki bo ustrezna za vse vpletene. Je pa res, da ta nižja kilometrina sodnikom tekem mlajših kategorij, ki prihajajo večinoma iz študentskih vrst, ne pokrije niti prevoza na tekmo. Obenem se tudi zavedamo, da si klubi želijo stroške čim bolj oklestiti," je še dejal Jovanović.

