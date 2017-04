Med najboljših osem še San Antonio in Toronto

Raptorsi izgubili 25 točk prednosti, a so se rešili

28. april 2017 ob 07:13

New York - MMC RTV SLO

San Antonio in Toronto sta naslednja udeleženca konferenčnega polfinala Lige NBA. Oba sta na šesti tekmi slavila v gosteh in serijo dobila s 4:2.

Spursi so ugnali večno stranko Memphis s 103:96. Kawhi Leonard je bil običajno dober (29 točk), zelo pa se je izkazal Tony Parker, ki je ob metu 11/14 zbral 27 točk. Petkratni prvaki so imeli premoč v skoku (46:28). Samo v napadu so ujeli 16 žog in iz teh drugih priložnosti dosegli 17 točk.

Raptorsi zapravili prednost 25 točk

Toronto je v Milwaukeeju sredi tretje četrtine že vodil za 25 točk (71:46), a nato je padel v črno luknjo, saj je v naslednjih 15 minutah dosegel vsega sedem točk. Izid na semaforju je bil 80:78 v korist Bucksov.

Joseph edine točke dal v seriji 9:0

S serijo 9:0 se je Toronto vrnil v odločilno prednost. Prvih pet točk v tem odločilnem nizu je prispeval Cory Joseph (kar so bile sploh njegove edine točke na tekmi). Najboljši strelec je bil DeMar DeRozan (32 točk).

Casey: To je lastnost dobrih ekip

"Izgubili smo mirnost, bili smo panični. A v odločilnih trenutkih smo se pobrali, to je lastnost dobrih ekip," je bil zadovoljen trener zmagovalne ekipe Dwane Casey. Podobno pa je razmišljal tudi DeRozan: "Vedeli smo, da se ne bodo predali, a enako je veljalo tudi za nas."

Zdaj jih čaka Cleveland

Torotno se bo v konferenčnem polfinalu pomeril z branilcem naslova Clevelandom, ki bo v ponedeljek gostil prvo tekmo. Obračun zadnjih let je na strani Cavsov, ki so letos dobili tri od štirih medsebojnih tekem, lani pa so dobili tudi obračun v konferenčnem finalu s 4:2. "Zmagati v Clevelandu je težko. Dobro vemo, kaj nas čaka. Na srečo nas do prve tekme čaka še nekaj časa za analizo," pred naslednjo oviro razmišlja Casey.

Liga NBA, končnica, 1. krog, vzhod:

Milwaukee (6) - TORONTO (3) - 2:4

89:92 (24:28, 14:23, 23:23, 28:18)

Antetokounmpo 34 in 9 skokov, Middleton 19, Dellavedova 12; DeRozan 32, Lowry 13, Ibaka 7 in 11 skokov.

Petek:

CHICAGO (8) - BOSTON (1) - 2:3

ATLANTA (5) - WASHINGTON (4) - 2:3



Indiana (7) - CLEVELAND (2) - 0:4

Zahod:

Memphis (7) - SAN ANTONIO (2) - 2:4

96:103 (22:24, 28:21, 24:30, 22:28)

Conley 26, Gasol 18, Randolph 13 in 11 skokov; Leonard 29 in 9 skokov, Parker 27 (met: 11/14), Aldridge 17 in 12 skokov.

Petek:

UTAH (5) - LA CLIPPERS (4) - 3:2

Portland (8) - GOLDEN STATE (1) - 0:4

HOUSTON (3) - Oklahoma (6) - 4:1

S. J.