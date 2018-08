Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Jaka Hvala je bil po prvi seriji četrti, a je nato izgubil pet mesecev. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Med okrnjeno konkurenco v Hakubi brez slovenskega presežka

Rjoju Kobajaši poskrbel za domače slavje

24. avgust 2018 ob 14:31

Hakuba - MMC RTV SLO

Na tekmi poletne velike nagrade v Hakubi na Japonskem so nastopili štirje Slovenci. Jaka Hvala je zasedel deveto, Jurij Tepeš 14., Tomaž Naglič 16., Robert Kranjec pa 24. mesto.

Med prvo četverico so končali štirje Japonci. Zmagal je Rjoju Kobajaši, med domače skakalce se je na drugo mesto vrinil Rus Jevgenij Klimov, tretji je bil Daiki Ito, četrti pa Taku Takeuči. Kobajaši je vodil že po prvi seriji.

Po polovici preizkušnje je bil odličen četrti povratnik po poškodbi Hvala, Tepeš je bil 12., Kranjec 17., Naglič, ki je edini od Slovencev v finalu pridobil, pa 20. Naglič je do zdaj nastopil na vseh tekmah poletne velike nagrade, Hvala, Tepeš in Kranjec pa so prvič dobili priložnost.

V skupnem seštevku še vedno vodi Kamil Stoch, ki je zmagal na prvih treh tekmah, zadnji dve pa je izpustil. Drugi je zdaj Klimov, tretji pa Piotr Žyla. Najboljši Slovenec je Timi Zajc, ki je osmi. V soboto bo v Hakubi ob 11.30 uri na sporedu še ena tekma.

Končni vrstni red: daljave točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 131,5/128,0 279,8 2. J. KLIMOV RUS 131,0/125,5 261,6 3. D. ITO JAP 125,5/126,0 257,5 4. T. TAKEUČI JAP 130,5/120,0 253,3 5. D. VASILJEV RUS 129,5/129,5 251,3 ... 9. J. HVALA SLO 128,5/118,0 245,6 14. J. TEPEŠ SLO 125,5/119,5 238,1 16. T. NAGLIČ SLO 124,5/121,0 230,6 24. R. KRANJEC SLO 125,0/110,0 211,3 Po 5. tekmi (od 11): točke 1. K. STOCH POL 300 2. J. KLIMOV RUS 285 3. P. ZYLA POL 230 4. K. PEIER ŠVI 179 5. K. GEIGER NEM 156 ... 8. T. ZAJC SLO 127 32. J. HVALA SLO 29 38. A. LANIŠEK SLO 23 42. J. TEPEŠ SLO 18 48. T. NAGLIČ SLO 15 58. R. KRANJEC SLO 7 62. B. PAVLOVČIČ SLO 5 66. D. PREVC SLO 3

T. J.