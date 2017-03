Med rekorderji treh letalnic tudi Peter Prevc

428. del rubrike Športni SOS

28. marec 2017 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci so letos nastopili na treh letalnicah, prav na vseh je rekord naprave (vsaj za nekaj minut) postavil Stefan Kraft.

Ob koncu sezone svetovnega pokala v smučarjih skokih še zadnjič odgovarjamo na vprašanja o tem športu. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.

932. Stefan Kraft je letos na letalnicah trikrat postavil rekrod naprav. Kdo je na letalnicah postavil največ rekrodov?

Andrej Okorn

To so Matti Nykänen, Andreas Goldberger in Matti Hautamäki, ki so skupaj postavili po šest rekordov. Podrobnosti so spodaj.

Nykänen: Oberstdorf 3, Planica 2, Vikersund 1

Goldberger: Vikersund 3, Harrachov 2, Planica 1

Hautamäki: Planica 4, Harrachov 2

933. Kdo pa je postavil rekordov na največ različnih letalnicah?

Andrej Okorn

Kar sedem skakalcev je postavilo rekord letalnice na treh različnih napravah, med njimi je tudi slovenski rekorder Peter Prevc. Podrobnosti so v spodnji tabeli.

Skakalec H K O P V Andreas Felder Andreas Goldberger Janne Ahonen Lasse Ottesen Matti Nykänen Peter Prevc Stefan Kraft



Opomba: H - Harrachov, K - Kulm, O - Oberstdorf, P - Planica, V - Vikersund.

