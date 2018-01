Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 10 glasov Ocenite to novico! Nik Zupančič Foto: BoBo Dodaj v

Med risi za OI le eden s slovenskih ledenih ploskev

Objavljen tudi seznam šestih rezerv

19. januar 2018 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Selektor slovenske hokejske reprezentance Kari Savolainen je izbral 25 igralcev, ki jih bo popeljal na olimpijske igre.

Seznam sta predstavila pomočnik Nik Zupančič in direktor hokejske zveze Dejan Kontrec. Na njem so vratarji Luka Gračnar, Matija Pintarič in Gašper Krošelj, branilci Blaž Gregorc, Sabahudin Kovačevič, Aleš Kranjc, Žiga Pavlin, Matic Podlipnik, Jurij Repe, Mitja Robar, Luka Vidmar ter napadalci Boštjan Goličič, Andrej Hebar, Žiga Jeglič, Anže Kuralt, Jan Muršak, Aleš Mušič, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, David Rodman, Marcel Rodman, Robert Sabolič, Rok Tičar, Jan Urbas in Miha Verlič.

Hkrati so objavili še seznam šestih rezerv: vratar Robert Kristan, branilca Miha Štebih, Andrej Tavželj ter napadalci Jan Drozg, Rok Pajič in Anže Ropret.

"Predstavljamo izbor igralcev, ki si po mnenju selektorja in celotnega štaba zasluži nastop na OI. Nisem jaz tisti, ki je odločal, to je najtežja naloga, tudi sam sem to že občutil. Izbor je bil narejen v dobri veri in sestavljen tako, da bomo dosegli čim boljše rezultate," je ob tem dejal Zupančič.

Hebar edini iz slovenskih klubov

Na seznamu je morda tudi nekaj presenečenj: med potniki je kot edini hokejist iz slovenskih klubov Andrej Hebar iz ljubljanske SŽ Olimpije, na njem pa ni nikogar iz moštva državnih prvakov z Jesenic, na seznamu rezerv je le Andrej Tavželj. Na seznamu ni niti Klemna Pretnarja, ki je sicer z Junostjo iz Minska pred kratkim osvojil celinski pokal. Povratnika sta Žiga Pavlin in Marcel Rodman, ki ju ni bilo na zadnji večji reprezentančni akciji lani na svetovnem prvenstvu v Parizu.

Ukvarjati se je treba s tistimi na seznamu

"Glede Jeseničanov: niso bili daleč od tega, da bi kdo prišel v ekipo, a smo se odločili za nekoliko manjše število pri branilcih, kjer bi imeli več možnosti. To pa ne pomeni, da so slabi igralci. Nihče ni zadovoljen, če ni izbran, različni ljudje si različno razlagajo odločitve selektorja. Bolj pomembno za nas je, da se ukvarjamo s tistimi, ki so na seznamu, treba je oblikovati ekipo, da bo funkcionirala na ledu. Vsi fantje so si zelo prizadevali in nihče ni odpadel že kar na začetku," je povedal Zupančič.

Kontrec: Naporen bo 9. februar

O tehničnih podrobnostih oziroma logistiki je nekaj več povedal direktor HZS Kontrec, ki bo na OI tudi vodja ekipe: "Potovanje je kar velik zalogaj. Kari je tudi to dobro premislil, mi se bomo držali našega urnika in ritma. Zbrali se bomo na Brniku 6. februarja, radi bi šli na igre kot ekipa, z nekaterimi klubi se še pogajamo, ker bi klubi radi, da njihovi igralci pridejo pozneje. Naporen bo predvsem 9. februar, ko bomo morali v gorsko olimpijsko prizorišče na odprtje iger. Glede tega je bilo v Sočiju precej bolje, ker smo imeli vse na dosegu roke, tu pa bo precej več logistike in prevozov." Pred igrami bo Slovenija 8. februarja odigrala še prijateljsko tekmo z domačo reprezentanco v Seulu.

S. J.