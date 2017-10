Med sezonama belega cirkusa: Poškodbe, slovesa, poroke in rojstva

Ivica Kostelić prek Grenlandije:In ko že omenjamo smučarje, ki se nikakor ne znajo posloviti - Ivica Kostelić uradno še ni potrdil, da se je upokojil, a dejstvo je, da je bil že lani le še bleda senca štirikratnega olimpijskega viceprvaka. Letos bo dopolnil 38 let, z bolečinami pa smuča že dobršen del svoje bogate kariere. Septembra je njegov oče Ante celo dejal hrvaškim medijem, da Ivica ne bo več smučal, in tudi na seznamu hrvaške reprezentance ga ni, a tudi pri Kostelićih nikdar zares ne veš. Sicer pa ima Zagrebčan za seboj vse kaj drugega kot lagodno dopustovanje - maja je namreč s slovenskim kolegom, vzdržljivostnim špportnikom Miho Podgornikom (28) počez prečkal Grenlandijo - 582 kilometrov, na smučeh. In to pri temperaturah, ki so se spustile vse do -34 stopinj in vetru ki je pihal do 120 km/h. Brez posledic ni šlo: oba sta dobila ozebline, Podgornik pa so komaj rešili prst. Foto: Instagram