Peter in Domen Prevc, Anže Semenič ter Jernej Damjan so na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu osvojili srebrno odličje. Foto: BoBo/Borut Živulović Zelo sem bil ponosen, da je bil Peter Prevc šesti, tako da smo bili prisotni s celotno ekipo na podelitvi medalj v soboto in smo šli sproščeno na ekipno tekmo. Upal sem, da bomo boljši tudi od Norveške, toda tudi srebro je izjemen dosežek. Goran Janus Peter Prevc je bil zelo dobre volje na novinarski konferenci. Foto: BoBo/Borut Živulović

Med slovenskimi skakalci se obeta boj za Pjongčang

Dosežki iz Oberstdorfa niso samoumevni

23. januar 2018 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenskim smučarjem skakalcem je uspel velik dosežek na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu, a prav vsi še nimajo vozovnice za Pjongčang.

Slovenski trener Goran Janus je pred svetovnim prvenstvom v smučarskih poletih prejšnji teden v Oberstdorfu napovedal boj za medaljo, ki so jo Peter in Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan osvojili na zadnji tekmi v nedeljo, ko so bili na ekipni tekmi drugi, takoj za Norvežani in pred Poljaki. Vsi pa še niso uvrščeni na olimpijske igre.

Na naslednjih tekmah konec tedna v Zakopanah na Poljskem bo izmed omenjene četverice nastopila trojica, doma bosta ostala izkušeni Damjan ter Tilen Bartol, ki ni dobil priložnosti na ekipni tekmi, tako kot ne Žiga Jelar, ki pa bo odšel na naslednjo tekmo.

Na Poljsko bo potoval še Timi Zajc, je predstavil Janus peterico za naslednjo tekmo na sprejemu srebrne ekipe v Ljubljani ter dodal, da bo olimpijska ekipa določena prav po tekmah v Zakopanah, med kriteriji za uvrstitev v olimpijsko ekipo pa ni poletov. Po njegovih besedah so med potniki za OI zagotovo že Peter Prevc, Jernej Damjan in Anže Semenič.

Na ekipno tekmo so šli sproščeni

"Zelo sem bil ponosen, da je bil Peter Prevc šesti, tako da smo bili prisotni s celotno ekipo na podelitvi medalj v soboto in smo šli sproščeno na ekipno tekmo. Upal sem, da bomo boljši tudi od Norveške, toda tudi srebro je izjemen dosežek," je bil kratek in jasen Janus. Zahvalil se je vsem sodelavcem, ki so pomagali ekipi, da je napredovala po slabem začetku sezone. Janus je poudaril, da je zelo pomembno, da mu je Smučarska zveza Slovenije (SZS) v tem času omogočila mirno delo.

Ekipa je pokazala povezanost

"Vesel sem bil, da je ekipa prišla na podelitev in na ta način pokazala povezanost, ki je bila pogoj, da je naslednji dan vse skupaj lepo steklo," je pojasnil Peter Prevc, ki je osvojil svojo tretjo medaljo na SP-ju v poletih. Bil je že prvak (2016) in bronast (2014) na posamičnih tekmah.

Damjan je perfekcionist

"Sem perfekcionist, tudi ko mi ni šlo, sem delal po istem načinu kot prej. Toda v lanski sezoni sem naredil spremembe, predvsem v glavi, da sem bolj sproščen in uživam v tem, kar delam," je pojasnil najizkušenejši v ekipi Damjan.

Domnu uspela fantastična poleta

Domen Prevc je pred ekipno tekmo veljal za najšibkejši člen, na koncu pa je opravil fantastična poleta in utrdil Slovenijo na drugem mestu. "Po sobotni tekmi smo pregledali posnetke mojih poletov, kaj lahko naredimo drugače, bolje, in v nedeljo se je vse skupaj izšlo. Običajno bi me ta pritisk oddaljil od dobrih skokov, tokrat pa mi je pomagal, da sem letel dobrih 216 m," je povedal Domen Prevc, Semenič pa je dodal, da je ponosen, da je bil del tako uspešne ekipe.

Dosežki iz Oberstdorfa niso samoumevni

Nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih in zdaj direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek je poudaril, da dosežki iz Oberstdorfa niso samoumevni, ampak so plod načrtnega in sistematičnega dela ter vere v to, da se je mogoče pobrati tudi po težkih časih, ko ni pričakovanih izidov. Predsednik zbora in odbora za skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič je uvodoma dejal, da je skakalna ekipa dosegla prvo načrtovano medaljo na SP-ju v poletih, zdaj pa so na vrsti še olimpijske igre v Južni Koreji. Jasnič je napovedal pomlajevanje ekipe za naslednje olimpijsko obdobje ter zatrdil, da to ne bo boleče.

M. L.