Med vrhunci košarkarskega leta nabor Lige NBA z Luko Dončićem

Pregled iger slovenskih košarkarjev

5. marec 2018 ob 17:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

Eden glavnih dogodkov leta bo za slovensko košarko junijski nabor Lige NBA, na katerem bo med kandidati za številko ena Luka Dončić, ki je konec februarja dopolnil 19 let.

Za izjemno nadarjenim Ljubljančanom je sanjsko leto 2017. Dokončno si je izboril vlogo nosilca v dresu Real Madrida, bil za lansko sezono izbran za najboljšega mladega igralca v Evroligi, piko na i pa je postavil z zlato medaljo na EuroBasketu, kjer je bil tudi imenovan v peterko turnirja. Tudi letos ga čaka nekaj pomembnih dogodkov. Tako kot je lani razlagal, da je njegov cilj zlata kolajna z reprezentanco, je večkrat tudi poudaril, da bi rad postal tudi evropski klubski prvak, kar zagotovo ne bo lahka naloga, a tudi pohod Slovenije na vrh stare celine se je zdel misija nemogoče. Znova je Dončić brez konkurence med mladimi košarkarji v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju in jasno je, da bo ubranil naziv vzhajajoče zvezde. Obenem je tudi vroč kandidat, da postane MVP tekmovanja, saj je še vedno prepričljivo statistično najučinkovitejši posameznik Evrolige. Njegov indeks v povprečju znaša dobrih 23, 20,6 pa je indeks drugega najučinkovitejšega Nanda de Coloja.

Maja bo v Beogradu okronan prvak Evrolige, junija – natančneje 28. junija in zatem še 1. julija – pa bo Luka skušal reprezentanci pomagati do čim boljšega izhodišča v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, potem ko so si evropski prvaki privoščili velik spodrsljaj v Belorusiji, ko so s porazom očrnili svoj ugled. Toda še pred tem je zanj zelo pomemben datum 21. junij, ko bo v New Yorku na sporedu nabor Lige NBA. Dončić bo ena izmed glavnih zvezd tega dogodka. Po vseh napovedih naj bi bil izbran vsaj med prvimi petimi, morda tremi oziroma če ne bo celo prvi izbor. Kot glavni konkurenti so izpostavljeni DeAndre Ayton, Michael Porter, Marvin Bagley, Jaren Jackson in Mohamed Bamba, ki vsi igrajo univerzitetno košarko, Luka pa je že zdaj eden najboljših v drugem najmočnejšem tekmovanju na svetu, Evroligi. Nekje na polovici prve runde naj bi bil izbran drugi Evropejec, talentirani bosanski košarkar Džanan Musa, ki se kali pod taktirko Jureta Zdovca pri Cedeviti. Glede na to, da ni absolutnega favorita, ki bi zasedel številko ena, bo odvisno tudi od tega, katera ekipa bo izbirala prva. 11. aprila se bo končal redni del, ko bo jasno, katera franšiza bo imela največ možnosti, da dobi prvi izbor. Kdo bo dejansko izbiral prvi, pa bo znano 15. maja.

Do zdaj najvišje Nachbar na 15. mestu

Kateri koli izbor bo Dončić, bo zagotovo podrl slovenski rekord. Leta 2002 je bil kot najvišje izbrani Slovenec do zdaj Boštjan Nachbar, ki so ga Houston Rocketsi izbrali kot 15. po vrsti. Do zdaj je bilo na naboru izbranih 11 Slovencev, nazadnje lani Vlatko Čančar kot 49., izbral ga je Denver Nuggets. Pred Čančarjem je bila kar devetletna suša, saj je bil pred tem zadnji Goran Dragić. Organizatorja igre, ki je do zdaj od Slovencev pustil v NBA-ju največji pečat, so kot 45. izbrali San Antonio Spursi. Sicer je devet Slovencev do zdaj zaigralo v najmočnejši ligi na svetu, ob osmih draftiranih še Zoran Dragić.

Od leta 1947 je bilo le deset neameriških košarkarjev izbranih kot številka ena. Prvi je bil leta 1978 Mychal Thompson z Bahamov. Očeta ostrostrelca Golden Stata Klaya so tedaj izbrali Portland Trail Blazersi. Sledila sta Nigerijca Hakeem Olajuwon in Michael Olowakandi v letih 1984 in 1998. 2002 je bil prvi izbrani Kitajec Jao Ming, tri leta pozneje Avstralec s hrvaškimi koreninami Andrew Bogut, leto za njim pa prvič Evropejec, Italijan Andrea Bargnani, ki pa pri Toronto Raptorsih in pozneje New York Knicksih ter Brooklyn Netsih prvega izbora ni upravičil. Lani je bil prvi Američan Markelle Fultz, pred njim pa je bil kar štirikrat zapored prvi izbor neameriški. Zvrstili so se Kanadčana Anthony Bennett in Andrew Wiggins, ter Karl-Anthony Towns iz Dominikanske republike in Ben Simmons iz Avstralije.

Ime, priimek, klub (država) Tekma Igralni čas (min) Točke (met) Skoki Podaje Jure Balažić, Gaziantep (TUR) 19. krog DP: Eskišehir - Gaziantep 84:85 7 0 (0/1 za tri) 0 0 Jaka Blažič, Andorra (ŠPA) 21. krog DP: Canarias - Andorra 69:78 18 4 (2/5 za dve, 0/2 za tri) 1 1 Vlatko Čančar, Mega Bemax (SRB)

Žiga Dimec, Krka (SLO)

1. krog DP Liga za prvaka: Krka - Primorska 80:76

18. krog ABA 2: Split - Krka 86:81 25

22 13 (4/7 za dve)

13 (5/6 za dve) 5

5 2

0 Goran Dragić, Miami Heat (ZDA/NBA) Miami - Detroit 105:96

Miami - LA Lakers 113:131

Miami - Philadelphia 102:101

Miami - Memphis 115:89

New Orleans - Miami 124:123 31

35

33

25

37 13 (3/7 za dve, 1/2 za tri)

19 (8/14 za dve, 0/5 za tri)

21 (5/12 za dve, 3/5 za tri)

6 (1/3 za dve, 1/4 za tri)

30 (10/19 za dve, 2/3 za tri) 2

3

6

6

9 5

7

5

8

8 Zoran Dragić, Anadolu Efes (TUR)

poškodovan Luka Dončić, Real Madrid (ŠPA) 21. krog DP: Real - Burgos 96:81

24. krog Evroliga: Real - Fenerbahče 83:86 14

28 3 (1/3 za dve, 0/3 za tri)

14 (4/5 za dve, 1/4 za tri) 5

1 5

4 Tadej Ferme, Sixt Primorska (SLO) 1. krog DP Liga za prvaka: Krka - Primorska 80:76

18. krog ABA 2: Primorska - Bosna 72:59 11

25 6 (1/5 za tri)

16 (2/3 za dve, 4/7 za tri) 1

4 1

4 Gregor Hrovat, Petrol Olimpija (SLO) 21. krog Liga ABA: FMP - Petrol Olimpija 81:66 27 18 (5/10 za dve, 1/3 za tri) 3 6 Jaka Klobučar, Istanbul (TUR) 19. krog DP: Yešilgiresun - Istanbul 90:81 22 12 (3/6 za dve, 0/3 za tri) 3 3 Jan Kosi, Sixt Primorska (SLO) 1. krog DP Liga za prvaka: Krka - Primorska 80:76

18. krog ABA 2: Primorska - Bosna 72:59 25

4 2 (1/4 za dve)

0 (0/1 za dve) 4

0 1

0 Miha Lapornik, Cluj Napoca (ROM) 18. krog DP: Oradea - Cluj Napoca 90:83 34 20 (4/4 za d2 (2/4 za dve, 5/8 za tri) 1

3 1

1 Domen Lorbek, Petrol Olimpija (SLO) 21. krog Liga ABA: FMP - Petrol Olimpija 81:66 7 0 (0/1 za dve) 0 0 Blaž Mahkovic, Helios Suns (SLO) 1. krog DP: Liga za prvaka: Helios - Šentjur 95:99 37 25 (6/9 za dve, 2/6 za tri) 5 1 Blaž Mesiček, New Basket Brindisi (ITA) Edo Murić, Zielona Gora (POL) Aleksej Nikolić, Brose Bamberg (NEM) 23. krog DP: Giessen - Brose 96:105

24. krog Evroliga: Valencia - Brose 86:70 ni igral

5

5 (1/1 za dve, 1/1 za tri)

0

0 Mitja Nikolić, Rogaška (SLO) 1. krog DP Liga za prvaka: Rogaška - Šenčur 73:55

18. krog ABA 2: Rogaška - Lovćen 81:70 21

33 13 (6/11 za dve)

15 (2/6 za dve, 3/7 za tri) 9

6 2

2 Alen Omić, Crvena zvezda (SRB) 24. krog Evroliga: Crvena zvezda - Unicaja 80:76 3 0 1 0 Klemen Prepelič, Paris Levallois (FRA) 21. krog DP: Levallois - Pau Orthez 87:61 31 15 (1/1 za dve, 2/5 za tri) 5 6 Anthony Randolph, Real Madrid (ŠPA) 21. krog DP: Real - Burgos 96:81

24. krog Evroliga: Real - Fenerbahče 83:86 25

20 13 (2/6 za dve, 2/4 za tri)

9 (3/5 za dve, 1/3 za tri) 6

4 0

2 Matic Rebec, Sixt Primorska (SLO) 1. krog DP Liga za prvaka: Krka - Primorska 80:76

18. krog ABA 2: Primorska - Bosna 72:59 18

25 17 (3/9 za dve, 3/5 za tri)

7 (2/3 za dve, 1/6 za tri) 4

4 1

5 Luka Rupnik, Fuenlabrada (ŠPA) 21. krog DP: Obradorio - Fuenlabrada 78:81 4 0 (0/1 za dve) 0 0 Žan Mark Šiško, Ilirija (SLO)

Beno Udrih, Žalgiris Kaunas (LIT)

poškodovan Gašper Vidmar, Banvit Bandirma (TUR) 19. krog DP: Trabzonspor - Banvit 88:84 26 6 (3/8 za dve) 12 0 Saša Vujačić, Fiat Torino (ITA) 20. krog DP: Torino - Capo d'Orlando 92:89 37 26 (2/3 za dve, 5/7 za tri) 6 0 Saša Zagorac, Krka (SLO) 1. krog DP Liga za prvaka: Krka - Primorska 80:76 21 20 (2/5 za dve, 5/8 za tri) 4 1

Tilen Jamnik