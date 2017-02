Medalja končala v snegu: Ilka Štuhec odstopila po 3 zavojih slaloma

Dvojna švicarska zmaga

10. februar 2017 ob 06:54,

zadnji poseg: 10. februar 2017 ob 13:41

St. Moritz - MMC RTV SLO

Ilka Štuhec je na svetovnem prvenstvu po polovici kombinacije zasedala drugo mesto, a so se upi po medalji končali že po nekaj sekundah slaloma. Maruša Ferk osma.

Slalom je potekal v sneženju, najboljša Slovenka tako ni bila kos težki podlagi in je hitro končala v snegu. "V bistvu ne bi rekla, da je bil grozen dan. Tudi zdaj se ne počutim, da bi si morala kaj očitati ali da bi bila zelo razočarana. Trudila sem se. Dejstvo je, da vseeno izhajam iz hitrih disciplin. Poskušal sem .. in zmogla pač samo tri vrata. Preveč sem se nagnila naprej. Glede na to, da so bila tretja vrata, ne bo veliko za analizirati," je v smehu svojo prvo izjavo takoj po koncu zaključila Štuhčeva.

Zato pa so imeli veliko razloga za veselje v domačem taboru, saj je naslov svetovne prvakinje osvojila Wendy Holdener. To je za žensko švicarsko smučanje prvo zlato po 16 letih! Srebro gre za vrat njeni rojakinji Michelle Gisin (+0,05). Bronasto medaljo je ujela Michaela Kirchgasser (+0,38), ki je bila po smuku šele 11., a je z najhitrejšim slalomom še ujela zmagovalni oder.

Štart smuka prestavljen nižje

Vreme je zelo krojilo razplet tekme. Nekaj minut pred začetkom smuka so namreč organizatorji zaradi slabega vremena znižali štart smuka, ki se je začel s superveleslalomskega štarta. To je pomenil določen minus za specialistke v smuku. Ilka Štuhec, ki je morda najboljša ravno v drsalnih delih, je bila tako oropana tistega dela proge, v katerem si je na obeh treningih nabrala največjo prednost. Smuka ni odpeljala idealno, a je kljub nekaj napakam zasedla drugo mesto, za vodilno Sofio Goggio je zaostajala za vsega 12 stotink.

Poškodba Lare Gut

Slalom se je razpletel po notah švicarskih navijačev, najkrajšo pa so potegnile tiste tri, ki so bile najboljše na smuku. Prvi švicarski up je bil Lara Gut, ki je smuk končala na tretjem mestu, a se je poškodovala na treningu slaloma in ni mogla nastopiti v počasnejši disciplini. Ilka Štuhec, druga po smuku, je odstopila po nekaj zavojih, enak psihični pritisk pa je pokopal tudi Goggio, ki je prav tako odstopila še pred prvim vmesnim časom.

Odstopila tudi Ana Bucik

Najboljša Slovenka je bila Maruša Ferk, ki je osvojila osmo mesto. Po smuku (štartala je s številko dve, takoj za Ilko Štuhec) je bila dvanajsta. Nastopila je še Ana Bucik, ki je po 29. mestu na smuku odprla slalom, a je prav tako odpeljala le nekaj zavojev in odstopila.

Še eno upanje za Ilko

Najboljši Slovenki zdaj ostane še eno upanje - smuk, ki bo na sporedu v nedeljo. Prve napovedi so sicer slabe, tekma naj bi bila tako v slabem vremenu. Ilka Štuhec je sicer dobila oba treninga.

V Vailu je pred dvema letoma zlato v tej disciplini osvojila Tina Maze.

Končni vrstni red: 1. W. HOLDENER ŠVI 1:58,88 2. M. GISIN ŠVI +0,05 3. M. KIRCHGASSER AVT 0,38 4. D. FEIERABEND ŠVI 0,82 5. L. VONN ZDA 0,85 6. M.-M. GAGNON KAN 1,27 7. F. BRIGNONE ITA 1,38 8. M. FERK SLO 1,84 9. R. HAASER AVT 1,93 10. R. MOWINCKEL NOR 1,96 11. V. GRENIER KAN 2,06 12. A.-S. BARTHET FRA 2,08 13. C. SCHEYER AVT 2,35

Vrstni red po smuku: 1. S. GOGGIA ITA 1:16,90 2. I. ŠTUHEC SLO +0,12 3. L. GUT ŠVI 0,43 4. M. GISIN ŠVI 0,57 5. L. ROSS ZDA 0,67 6. L. VONN ZDA 0,85 7. W. HOLDENER ŠVI 0,94 8. A.-S. BARTHET FRA 1,22 9. E. CURTONI ITA 1,32 . R. MOWINCKEL NOR 1,32 11. M. KIRCHGASSER AVT 1,33 12. M. FERK SLO 1,41 13. D. FEIERABEND ŠVI 1,48 14. C. SCHEYER AVT 1,55 15. F. BRIGNONE ITA 1,61 29. A. BUCIK SLO 3,52

S. J.