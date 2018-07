Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Niko Medved bo odslej nosil vijoličasti dres. Foto: RK Maribor Branik Dodaj v

Medved okrepil Mariborčane

Nekdanji kapetan Gorenja podpisal enoletno pogodbo

18. julij 2018 ob 11:53

Maribor - MMC RTV SLO

Vodstvu rokometnega kluba Branik iz Maribora je v svoje vrste uspelo zvabiti slovenskega reprezentanta ter zdaj že nekdanjega kapetana velenjskega Gorenja, Nika Medveda.

Branik se je na levem krilu okrepil z 28-letnim Slovenjgradčanom, ki je kar 15 sezon nosil dres Gorenja v različnih starostnih kategorijah, so sporočili iz Maribora.

S svojimi bogatimi izkušnjami z igranjem v evropskih tekmovanjih, Ligi SEHA in tudi igranjem za slovensko izbrano vrsto, je klop vijoličastih rokometašev tako postala še močnejša, menijo v mariborskem klubu.

"Glede na moje cilje in želje za prihodnost je bila ponudba iz Maribora trenutno zame najprimernejša. Klub je pokazal željo in zanimanje po sodelovanju in pri dogovarjanju so bili zelo korektni in prilagodljivi, tako da sem ponudbo tudi sprejel. Že zdaj se veselim nove sezone v novi sredini," je dejal Medved, ki je podpisal enoletno pogodbo.

