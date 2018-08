Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Janez Orehek je dosegel prvi zadetek za zmaje. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice SŽ Olimpija dobila prvi letošnji derbi – Us zaklenil vrata Dodaj v

Medveščak v zadnjih minutah strl Olimpijo za zmago na Poletni ligi

Jeseničani izgubili tudi tekmo za tretje mesto

26. avgust 2018 ob 22:27

Bled - MMC RTV SLO

Hokejisti Medveščaka so upravičili vlogo favorita na Poletni ligi na Bledu. V finalu so premagali SŽ Olimpijo s 6:2. Jeseničani so izgubili tekmo za tretje mesto proti ekipi Karlovy Vary z 1:2 po podaljšku.

Ljubljančani so na sobotnem derbiju premagali železarje z 2:0. Blestel je vratar Žan Us, ki pa na finalni tekmi ni imel svojega večera. Zagrebčani, ki bodo tudi v letošnji sezoni igrali v Ligi Ebel, so povedli v 18. minuti, ko je po akciji Nika Simšiča in Marka Čepona zadel John Armstrong.

Že po 30 sekundah igre v drugi tretjini je na 0:2 povišal Jordan Thomas Samuels, po pol ure igre pa je bil natančen še Nathan Perkovich. Trener Jure Vnuk je nato iz vrat potegnil Usa, vstopil je Tilen Spreitzer. Zmaji so se prebudili, Janez Orehek je najprej znižal, pol minute pred odmorom pa je kapetan Aleš Mušič zadel celo za 2:3.

Tri minute pred koncem je Sebastien Sylvestre odločil zmagovalca. Branilec Kristjan Čepon je bil nato izključen zaradi zadrževanja s palico in v zadnje pol minute sta Sylvestre in Ivan Janković še potrdila zmago medvedov.

Jeseničani so na popoldanski tekmi povedli v 19. minuti, ko je zadel Miha Brus. Devet minut pred koncem je slovenski reprezentant Sabahudin Kovačević izenačil. V podaljšku je odločil Jakub Flek.

Za obe slovenski ekipi bo pravi test Pokal Slovenije, ki bo od 5. do 8. septembra v Kranju.

Poletna liga, finale:

SŽ OLIMPIJA - MEDVEŠČAK

2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Orehek 34., Mušič 40.; Armstrong 18., Samuels Thomas 21., Perkovich 31., Sylvestre 58., 60., Janković 60.

Tekma za tretje mesto:

SIJ ACRONI JESENICE - KARLOVY VARY

* 1:2 (1:0, 0:0, 0:1)

Brus 19.; Kovačević 52., Flek 63.

* - po podaljšku

A. G.