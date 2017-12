Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 21 glasov Ocenite to novico! Dario Melnjak je odločil derbi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Foto: www.alesfevzer.com Takole je Melnjak z glavo premagal Nejca Vidmarja in Domžale popeljal v vodstvo z 1:0. Foto: www.alesfevzer.com Andraž Kirm je bil na tekmi proti nekdanji ekipi iz prestolnice motiviran. V prvem polčasu je nekajkrat zapretil gostujoči obrambi. Foto: BoBo Branko Ilić se s soigralci praznih rok vrača iz Domžal. Foto: BoBo Sorodne novice Novi kralj strelcev Tavares rešil Maribor Dodaj v

Melnjak s prvencem pokopal Olimpijo ob Kamniški Bistrici

Krško doma ugnalo Celje

3. december 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 3. december 2017 ob 19:07

Krško - MMC RTV SLO

Nogometaši Domžal so dobili derbi 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Na svojem stadionu so z minimalno zmago (1:0) ugnali Olimpijo. Odločil je Dario Melnjak.

Domžalčani so svoje delo opravili z odliko. V prvem polčasu s taktično zrelo igro nasprotniku niso dovolili razviti želene igre, smuknili so v vodstvo, v nadaljevanju pa so nato zdržali vse nalete Ljubljančanov za pomembno zmago in poln izkupiček točk.

Na prvenstveni lestvici po nepopolnem 18. krogu - tekma med Ankaranom in Aluminijem je bila preložena - vodi Maribor, ki ima pred drugouvrščeno Olimpijo tri točke naskoka, Domžale so z zmago s tretjega mesta izrinile velenjski Rudar.

Melnjak izkoristil ponujeno priložnost

Prvi polčas derbija je pripadel nogometašem Domžal, ki so enostavno pokazali več od nasprotnika. Varovanci Simona Rožmana so hitro začeli vršiti pritisk na vrata Nejca Vidmarja, s taktično dovršeno igro so onesposobili Ljuljančane na sredini igrišča, v napadu so večkrat testirali opreznega ljubljanskega vratarja, ki pa je moral v 29. minuti vendarle pobrati žogo iz svoje mreže. Po predložku iz kota je najvišje skočil Dario Melnjak, ki je v začetni enajsterici zaigral namesto Jureta Balkovca, in premagal nemočnega Vidmarja za 1:0. To je bil zanj prvi zadetek v letošnji sezoni. Olimpija v prvem polčasu ni igrala pretirano dobro, vratar Ajdin Mulalić je bil praktično brez dela, prvič je resneje posredoval tik pred odmorom, ko je zaustavil strel Denisa Klinarja.

Napadi Olimpije niso obrodili sadov

V nadaljevanju je ekipa Igorja Bišćana zaigrala bolje, odločno je 'stopila' na žogo, v 54. minuti je z razdalje sprožil Rok Kronaveter in ob rahlem odboju od Melnjaka zadel desno vratarjevo vratnico. Olimpija je začela z vse močnejšim obleganjem domžalskih vrat, a je domača obramba pritisk zdržala in nato dvakrat zapored nevarno zapretila prek Matije Široka in Senijada Ibričića - obakrat je žoga zletela čez vrata. Bišćan je v zadnji polovici tekme stavil vse v napad. Na zelenico so stopili Ricardo Alves, Nathan Oduwa in Leon Benko, a kljub vsemu zeleno-belim izida ni uspelo izenačiti. V 86. minuti je prišlo tudi do vsesplošnega prerivanja na zelenici, potem ko je Kenan Bajrić z ostrim prekrškom zaustavil Marka Alvirja. Ta je moral zaradi bolečin v zadnji minuti rednega dela srečanja na klop, zamenjal ga je Žan Žužek.

Krško doma premagalo Celjane

V prvem nedeljskem dvoboju so Krčani s 3:1 premagali Celjane. Prvoligaški prvenec je dosegel hrvaški napadalec Nikola Mandić, ki je v 7. minuti zadel z glavo. Celjani so sicer v prvem polčasu igrali dobro, bili so boljši nasprotnik, želeli so izenačiti izid, ki pa se do odmora ni več spremenil. V nadaljevanju so vendarle izenačili. Po dobri uri igre je domačega vratarja s kakšnih šestih metrov premagal Luka Šušnjara. V naslednjih minutah so bili gledalci priča zelo odprti igri, obe ekipi sta si priigrali nekaj (pol)priložnosti za zadetek, na koncu so bili vendarle uspešnejši gostitelji. Namreč, v zgolj dveh minutah so dosegli dva zadetka. Vodstvo so znova prevzeli v 78. minuti, ko je celjsko mrežo z glavo zatresel Miljan Škrbić, hip zatem se je med strelce vpisal še Leo Ejupo, ki je žogo po Batrovićevem izvajanju kota iz neposredne bližine potisnil v mrežo. Celjani se kljub vsemu niso predali, a razlika je bila prevelika za morebitno vrnitev in osvojitev točke.

Prva liga TS, 18. krog, nedeljski tekmi:

DOMŽALE - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

2.000; Melnjak 29.

Domžale: Mulalić, Širok, Dobrovoljc, Klemenčič, Melnjak, Husmani, Ibraimi (77./Bizjak), Alvir (90./Žužek), Vetrih (80./Hodžič), Kirm, Ibričić.

Olimpija: Vidmar, Apau (72./Oduwa), Ilič, Bajrić, Štiglec, Čanađija, Kapun (69./Alves), Klinar, Kronaveter, Abass, Vombergar (80./Benko).

Sodnik: Damir Skomina (Koper)

KRŠKO - CELJE 3:1 (1:0)

Mandić 7., Škrbić 78., Ejup 79.; Šušnjara 63.

Krško: Zalokar, Krajcer, Gorenc, Ejup, Sturm, Jurina, Balić, Kovačić (68./Jovanović), Batrović, Mandič (82./Sokler), Škrbić (90./Gajić).

Celje: Jurhar, Brecl, Džinić (46./Pungaršek), Travner, Vidmajer, Žinko, Pišek, Šušnjara (77./Šauperl), Dangubić, Požeg Vancaš, Lupeta.

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)

Sobotni tekmi:

MARIBOR - GORICA 2:1 (1:0)

800; Bohar 43., Tavares 88.; Nwabueze 49.

RK: Celcer 65./Gorica

RUDAR - TRIGLAV 1:2 (0:1)

200; Bolha 57.; Podlogar 30., Poplatnik 74.



Preloženo:

ANKARAN HRVATINI - ALUMINIJ

Lestvica: MARIBOR 18 13 4 1 32:11 43 OLIMPIJA 18 12 4 2 30:8 40 DOMŽALE 18 9 4 5 33:16 31 RUDAR 18 9 2 7 23:17 29 CELJE 18 6 6 6 22:24 24 GORICA 18 7 2 9 21:26 23 KRŠKO 18 5 4 9 24:34 19 ALUMINIJ 17 4 4 9 19:27 16 TRIGLAV 18 3 5 10 16:32 14 ANKARAN HRVATINI 17 1 5 11 15:40 8

Mitja Lisjak