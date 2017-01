Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jakša Vulić se po dobrem letu poslavlja s klopi Heliosa. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Menjava na klopi državnih prvakov

Novi trener deluje v klubu že osem let

30. januar 2017 ob 11:31

Domžale - MMC RTV SLO

Vodstvo košarkarskega kluba Helios se je sporazumno razšlo z dosedanjim trenerjem Jaško Vulićem, ki ga bo zamenjal Dejan Čikić.

Ta je v zadnjih osmih letih bdel nad delom mlajših kategorij domžalskega kluba. Pri branilcih naslova državnega prvaka so v razlogih za odhod Vulića zapisali, da je šlo za različne poglede na strategijo delovanja članskega moštva in razvoja v prihodnosti.

"Po nedavnem sestanku je postalo jasno, da se pogledi vodstva kluba z njegovimi preveč razlikujejo in da ne bi bilo smiselno vztrajati na skupni poti. Tako smo se korektno razšli v prijateljskih odnosih in s čisto vestjo, v klubu pa smo se odločili tudi, da novega trenerja ne bomo iskali izven kluba ter se po osmih sezonah dela z našimi mlajšimi kategorijami odločili dati priložnost Dejanu Čikiću. Kljub mladosti je ta že ničkolikokrat dokazal, da premore ne le znanje, ampak tudi potrebno zrelost, preudarnost in avtoriteto za delo na najvišji ravni,” je ob spremembi trenerja članske ekipe povedal predsednik kluba Aleš Klavžar.

Helios je v državnem prvenstvu z 9 zmagami in 5 porazi na sedem mestu, ob tem da ima odigrani dve tekmi manj. Ligo prvakov so Domžalčani zaključili z dvema zmagama in 12 porazi.

