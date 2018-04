Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Ibrahim Mensah je imel dodaten motiv za dokazovanje. Ganec se je v Kidričevo preselil po enoletnem igranju v Krškem. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Zadetka s tekme Aluminij... Dodaj v

Mensah v 89. minuti izenačil z 11-metrovke

Za Krško po dolgem času zadel Škrbić

25. april 2018 ob 17:27,

zadnji poseg: 25. april 2018 ob 20:04

Kidričevo - MMC RTV SLO, STA

Na zadnji preloženi tekmi Prve lige TS so se v Kidričevem nogometaši Aluminija in Krškega razšli z 1:1.

Obračun 20. kroga so morali na začetku marca prestaviti zaradi zimskega vremena.

Krčanom se je dolgo nasmihala sploh prva prvoligaška zmaga v Kidričevem, a v izdihljajih tekme so gostitelji, ki sicer niso bili posebej nevarni, prišli do 11-metrovke in izenačenja. Na lestvici se tako ni spremenilo tako rekoč nič, Krško je še vedno sedmo, Aluminij osmi, razlika med obema pa je še vedno sedem točk.

Prvi polčas ni navdušil maloštevilnih gledalcev. Ekipi v napadalnem pogledu nista pokazali veliko, (pol)priložnosti so bile zelo redke. Najlepšo oziroma edino pravo so v 27. minuti zapravili gosti, ko je Tonči Mujan po dvojni podaji prišel do povsem neoviranega strela malce z leve strani s sedmih, osmih metrov, a je žogo poslal visoko čez vrata.

V uvodu drugega polčasa so bili konkretnejši Krčani in v 57. minuti tudi povedli. Po podaji Nikole Mandića z desne strani se je pred vrati najbolje znašel Miljan Škrbić, ki je tako prekinil dolg strelski post, ta je trajal od 18. kroga, in vpisal svoj 12. zadetek v sezoni.

Domači so imeli takoj zatem priložnost za izenačenje, ko je Marko Nunić malce z desne strani prišel sam pred pred Marka Zalokarja, a je bil ta v dvoboju uspešnejši. V 73. minuti so do novega strela prišli gosti, toda Sandi Ogrinec je z dobrih desetih metrov sprožil prešibko in rahlo premalo natančno za spremembo izida.

V 88. minuti je imel novo lepo priložnost Mujan, a je tudi on slabo streljal, takoj zatem pa je na drugi strani Klemen Šturm domnevno nepravilno zrušil Ibrahima Mensaha, tako da je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo izvedel prav Mensah. To je bil njegov osmi gol v sezoni.

Preložena tekma:

ALUMINIJ - KRŠKO 1:1 (0:0)

200; Mensah 89./11-m; Škrbić 57.

Aluminij: Kovačić, Jurčević, Zeba, Martinović, Jakšić, Petrovič, Ivančić ( 68./Marinšek), Tahiraj ( 79./Štor), Horvat , I. Mensah, Nunić ( 62./Kidrič).

Krško: Zalokar, Šturm, Ejup, Krajcer , Kulinitš, Da Silva ( 71./Nesher), Volarič, Ogrinec ( 82./Kovačič), Mujan, Škrbić, Mandić ( 74./Hing-Glover).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)

Lestvica: OLIMPIJA 28 19 7 2 50:13 64 MARIBOR 28 18 7 3 55:20 61 DOMŽALE 28 18 5 5 62:21 59 RUDAR 28 13 4 11 40:37 43 CELJE 28 11 7 10 48:37 40 GORICA 28 10 4 14 28:41 34 KRŠKO 28 8 6 14 32:49 30

ALUMINIJ 28 5 8 15 30:51 23 ANKARAN HRVATINI 28 3 9 16 26:66 18 TRIGLAV 28 3 7 18 22:58 16

M. R.