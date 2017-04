Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Valtteri Bottas, ki je letos prestopil v moštvo Mercedesa, je bil v kvalifikacijah presenetljivo hitrejši od Lewisa Hamiltona. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mercedesa iz prve vrste, prvi "pole" za Bottasa

Tretja dirka sezone v nedeljo ob 17. uri

15. april 2017 ob 18:23

Sakhir - MMC RTV SLO

Dirkač Mercedesa Valtteri Bottas si je priboril prvi najboljši štartni položaj v karieri, potem ko je bil najhitrejši v izdihljajih kvalifikacij pred VN Bahrajna.

Finec je za dve stotinki prehitel moštvenega kolega Lewisa Hamiltona in mu s časom 1:28,69 vzel tudi rekord steze (1:29,493): "Kar nekaj dirk je trajalo, da mi je uspelo v moji peti sezoni doseči najboljši štartni položaj, zdaj pa upam, da jih bo še kar nekaj. Steza je zelo zahtevna, težko je izpeljati popoln krog. Hvala ekipi za izjemen dirkalnik."

Za Mercedes je to peti zaporedni "pole position" na Veliki nagradi Bahrajna.

Sebastian Vettel, ki je bil najhitrejši na obeh petkovih prostih treningih, je bil z malce izboljšanim ferrarijem tretji, vendar je zaostal skoraj pol sekunde. Vseeno je bil z dosežkom zadovoljen.

V drugi štartni vrsti velikonočne dirke bo ob Vettlu še Daniel Ricciardo v Red Bullu.

Tretja dirka letošnje sezone se bo v vročem Sahirju (temperatura med dirko bo nad 30 stopinjami) začela ob 17.00.

Vodilna v svetovnem prvenstvu Hamilton in Vettel imata na VN Bahrajna oba po dve zmagi. Hamilton je zmagal v letih 2014 in 2015, Vettel pa v letih 2012 in 2013.

Kvalifikacijski trening/štartna mesta: 1. V. BOTTAS Mercedes 1:28,769 2. L. HAMILTON Mercedes +0,023 3. S. VETTEL Ferrari 0,478 4. D. RICCIARDO Red Bull 0,776 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,798 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,918 7. N. HÜLKENBERG Renault 1,073 8. F. MASSA Williams 1,305 9. R. GROSJEAN Haas 1,994 10. J. PALMER Renault 2,305 11. D. KVJAT Toro Rosso 12. L. STROLL Williams

Tretji prosti trening: 1. M. VERSTAPPEN Red Bull 1:32,194 2. L. HAMILTON Mercedes +0,110 3. S. VETTEL Ferrari 0,556 4. V. BOTTAS Mercedes 0,560 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,591 6. F. MASSA Williams 0,607 7. D. RICCIARDO Red Bull 0,615 8. N. HÜLKENBERG Renault 0 739 9. C. SAINZ Toro Rosso 1,410 10. D. KVJAT Toro Rosso 1,550

