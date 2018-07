Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 16 glasov Ocenite to novico! Zlati rokometni mladinci so se poveselili s svojimi navijači tudi v središču Ljubljane. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Slovenija je na evropskem rokometnem prvenstvu do 20 let v Celju osvojila zlato medaljo. V polfinalu je padla Portugalska, v finalu Francija. Foto: RZS Ko igramo na domačih tleh, proti nam nima nihče vloge favorita. Nobenega igralca ne bi posebej izpostavljal, vsi so dodali svoj kamenček v mozaik našemu ekipnemu uspehu. Sašo Prapotnik, selektor repreztance do 20 let VIDEO Sprejem mladinskih evrops... Dodaj v

Foto: "Mesec in pol smo živeli in sanjali za to kolajno"

Sprejem za zlate rokometne mladince v Ljubljani

30. julij 2018 ob 13:53,

zadnji poseg: 30. julij 2018 ob 20:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Potem ko so slovenski rokometaši v Celju postali mladinski evropski prvaki, so se z oboževalci po velikem uspehu poveselili tudi v prestolnici, kjer so pripravili sprejem za zlate rokometne mladince.

Zlati fantje Mark Ferjan, Stefan Žabić, Matevž Kunst, Kristijan Horžen, Miha Kavčič, Tim Rozman, Grega Ocvirk, Marko Kotar, Matic Pipp, Dominik Ozmec, Domen Makuc, Tadej Mazej, Tilen Kosi, Anže Dobovičnik, Domen Novak, Gašper Dobaj in Gašper Horvat so na oder prišli z medaljami okoli vratu. Fantom so se na odru pridružili tudi vsi člani strokovnega štaba, vsi skupaj pa so zapeli tudi navijaške pesmi.



Še pred sprejemom je bila na sporedu novinarska konferenca, na kateri je selektor Sašo Prapotnik povedal: "Uspeh smo si izborili z velikim garanjem, mesec in pol smo živeli in sanjali za to kolajno. Že na prvem dnevu priprav smo si postavili za cilj preboj v polfinale. Želeli smo si močno spodbudo s tribun in jo imeli že v Golovcu, a želeli smo napolniti tudi Zlatorog. Na polfinalni tekmi s Portugalske smo ga resda do polovice, na finalni s Francijo pa do zadnjega kotička. Prav privrženost naših navijačev do moje ekipe je še bolj pomembno od naslova evropskega prvaka. Dokazali smo, da imamo Slovenci radi šport in rokomet ter premoremo nacionalno zavest, kljub poletnemu dopustu smo ustvarili eno krasno zgodbo."

"Vsi igramo drug za drugega"

V nedeljo je Slovenija v polni dvorani Zlatorog v Celju z 31:30 premagala favorizirano Francijo in prvič v tej starostni kategoriji postala evropski prvak. Slovenska rokometna prihodnost je očitno zelo svetla, na domačem turnirju pa sta najbolj blestela desni krilni igralec Slovana Domen Novak in levi zunanji rokometaš Celja Pivovarne Laško Grega Ocvirk, ki je bil s 57 goli (enajst jih je dosegel v finalu) tudi najboljši strelec turnirja. Oba sta uvrščena v najboljšo postavo prvenstva.

A na takšnih turnirjih je seveda nujna pomoč celotne ekipe. Domen Makuc, prvi milenijec z doseženim zadetkom v članski Ligi prvakov, je za Radio Slovenija na slikovit način opisal, kaj je bil recept za uspeh: "V Sloveniji vsi igramo drug za drugega. V drugih klubih pa tudi za svojo rit. Pokazali smo, da smo dobra ekipa!"

Največji uspeh v nečlanskih kategorijah

Mladi slovenski rokometaši so na domačem evropskem prvenstvu do 20 let poskrbeli za največji uspeh Slovenije v nečlanskih reprezentančnih kategorijah. Po bronastih medaljah v letih 2004, 2010, 2012 in srebrni leta 2002 je letos napočil čas za zlato za slovenske rokometne mladince.

