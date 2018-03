Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Nikola Mirotić se je po prihodu iz Chicaga odlično vklopil v ekipo New Orleansa. Foto: Reuters Dodaj v

Mesec ključnih obračunov na divjem Zahodu

Toronto prvi v končnici

8. marec 2018 ob 08:00

New York - MMC RTV SLO

Medtem ko se je po novem porazu košarkarjev Detroita v Vzhodni konferenci Lige NBA praktično že izoblikovala osmerica za končnico, je na Zahodu položaj veliko bolj zapleten.

Za prvo mesto po rednem delu bosta obračunala Golden State in Houston, ki je dosegel 17. zmago zapored. Tokrat so Rakete slavile v Milwaukeeju (110:99) in postavile rekordni zmagoviti niz v tej sezoni. Od tretjega do desetega mesta so si ekipe čisto blizu. Tretji je presenetljivo Portland, na četrto mesto pa se je kljub poškodbi DeMarcusa Cousinsa prebil New Orleans, ki se mu je obrestovala menjava in prihod Nikole Mirotića.

Prav Črnogorec s španskim potnim listom je bil prvi strelec (26 točk) Pelikanov v zmagi v Sacramentu (114:101). New Orleans je slavil desetič zapored in s tem izenačil klubski rekord. Zmago je skazila poškodba Anthonyja Davisa, ki je vknjižil 17 točk, preden je moral zapustiti igro zaradi zvina gležnja. Rentgen je pokazal, da ne gre za hujšo poškodbo, tako da lahko prvega zvezdnika Pelikanov kmalu spet pričakujemo na parketu.

Iz slike za končnico je po novem porazu izpadel Denver, ki je moral na domačem parketu priznati premoč Clevelanda (113:108). Mož odločitve je bil LeBron James, ki je zbral 39 točk, 10 podaj in 8 skokov. Na drugi strani je blestel Nikola Jokić s 36 točkami, 13 skoki in 6 podajami.

Boleč poraz je na domačem parketu doživel Detroit, od katerega je bil po podaljšku boljši Toronto (121:119). Srečanje je 1,1 sekunde pred koncem odločil Fred Van Fleet po podaji DeMara DeRozana, ki je bil z 42 točkami najučinkovitejši košarkar večera v Ligi NBA. Toronto je prva ekipa, ki si je zagotovila nastop v končnici. Deveti Detroit za Milwaukeejem in Miamijem zaostaja za pet zmag.

Redni del sezone se bo končal 13. aprila. Vsako moštvo bo odigralo 82 tekem.

INDIANA - UTAH 84:104

Turner 24, Bogdanović, Oladipo 13; Gobert 23, 14 skokov, Mitchell 20.

DETROIT - TORONTO * 119:121

Griffin 31, Bullock 21, Drummond 10, 21 skokov; DeRozan 42, Powell 17.

* - po podaljšku

CHICAGO - MEMPHIS 119:110

Markkanen 22, Dunn, LaVine 21; Brooks 29, Gasol, McLemore 17.

MILWAUKEE - HOUSTON 99:110

Antetokounmpo 30, Middleton 18, 12 skokov; Harden 26, Paul 16, 11 podaj.

SACRAMENTO - NEW ORLEANS 101:114

Hield 20, Randolph 19; Mirotić 26, Holiday 23, Davis 17.

DENVER - CLEVELAND 108:113

Jokić 36, 13 skokov, 6 podaj, Harris 18; James 39, 10 podaj, 8 skokov, Hood 15.

LA LAKERS - ORLANDO 108:107

Lopez 27, Kuzma 20, 10 skokov; Gordon 28, 14 skokov, Vučević 24, 12 skokov.

Tekme 8. marca:

CHARLOTTE - BROOKLYN

MIAMI - PHILADELPHIA

MINNESOTA - BOSTON

OKLAHOMA - PHOENIX

GOLDEN STATE - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA TORONTO RAPTORS 64 47 17 73,4 BOSTON CELTICS 65 45 20 69,2 CLEVELAND CAVALIERS 64 38 26 59,4 WASHINGTON WIZARDS 65 37 28 56,9 INDIANA PACERS 65 37 28 56,9 PHILADELPHIA 76ERS 63 35 28 55,6 MIAMI HEAT 65 34 31 52,3 MILWAUKEE BUCKS 65 34 31 52,3 --------------------------------------- DETROIT PISTONS 65 29 36 44,6 CHARLOTTE HORNETS 65 28 37 43,1 NEW YORK KNICKS 65 24 41 36,9 CHICAGO BULLS 64 22 42 34,4 BROOKLYN NETS 65 20 45 30,8 ORLANDO MAGIC 65 20 45 30,8 ATLANTA HAWKS 65 20 45 30,8 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 64 51 13 79,7 GOLDEN STATE WARRIORS 64 50 14 78,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 65 39 26 60,0 NEW ORLEANS PELICANS 64 38 26 59,4 SAN ANTONIO SPURS 64 37 27 57,8 MINNESOTA TIMBERWOLVES 66 38 28 57,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 66 37 29 56,1 LOS ANGELES CLIPPERS 63 34 29 54,0 --------------------------------------- DENVER NUGGETS 65 35 30 53,8 UTAH JAZZ 65 35 30 53,8 LOS ANGELES LAKERS 64 29 35 45,3 SACRAMENTO KINGS 65 20 45 30,8 DALLAS MAVERICKS 65 20 45 30,8 PHOENIX SUNS 66 19 47 28,8 MEMPHIS GRIZZLIES 64 18 46 28,1

