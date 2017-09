Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Žiga Mlakar je bil najučinkovitejši strelec Celjanov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Meškov Brest v zadnji četrtini tekme strl Celjane

Mlakar najučinkovitejši pri gostiteljih s 6 goli

6. september 2017 ob 21:02

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjski rokometaši so morali po slavju v Velenju v drugem nastopu v Ligi Seha priznati premoč beloruskemu Brest Meškovu, enemu od tekmecev za uvrstitev na zaključni turnir tekmovanja (24:29).

V izredno izenačenem srečanju je odločitev padla v zadnjih 15 minutah, ko so se Belorusi, za katere igrata tudi Simon Razgor in Vid Poteko, na krilih razpoloženega hrvaškega vratarja Ivana Pešiča odlepili na +4. Izredno razpoložen je bil tudi Petar Djordjić, za katerega obramba slovenskih prvakov ni našla pravega recepta.

V končnici so varovanci Branka Tamšeta, ki so prvi del celo dobili, v drugem pa bili izredno neučinkoviti, skušali znižati zaostanek s slabo izdelanimi hitrimi napadi, a je bil Pešić na mestu in do konca zbral kar 14 obramb.

Ko je Rajko Prodanović v 57. minuti povišal vodstvo Belorusov na 28:23, je bil zmagovalec znan. Djordjić, z osmimi goli prvi strelec tekme, je nato poskrbel celo za najvišjo razliko na srečanju. Pri Celjanih je bil s šestimi goli najbolj učinkovit Žiga Mlakar.

Že v soboto Celjane čaka gostovanje na Slovaškem pri Tatran Prešovu.

Liga Seha, 2. krog

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - MEŠKOV BREST

24:29 (15:14)

Mlakar 6, Dušebajev 5, Jurečič 4, Mitrović in Razgor (2) po 3, Malus, Suholežnik in Vujović po 1; Djordjić 8, Nikulenkov 6.

Danes ob 20.45:

DINAMO PANČEVO - METALURG

Lestvica: VARDAR 2 2 0 0 6 ZAGREB 1 0 0 0 3 DINAMO PANČEVO 1 0 0 0 3 TATRAN PREŠOV 1 1 0 0 3 ------------------------------------ MEŠKOV BREST 2 1 0 1 3 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 2 1 0 1 3 NEXE 2 1 0 1 3 METALURG 1 0 0 1 0 VOJVODINA 2 0 0 2 0 GORENJE VELENJE 2 0 0 2 0

M. L.