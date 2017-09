Poudarki Bayern in Manchester United doma zmagala s 3:0 Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je prvič zadel v 45. minuti, ko je po dvojni podaji z Luisom Suarezom za 1:0 streljal z roba kazenskega prostora. Foto: Reuters Jan Oblak na Olimpicu ni imel veliko dela. Foto: EPA Chelsea je dosegel najvišjo zmago torkovega večera. Foto: Reuters Neymar je v Glasgowu v 19. minuti načel mrežo Celtica ob zmagi PSG-ja z 0:5. V kazenski prostor je prodrl z leve strani in dvignil žogo prek vratarja Craiga Gordona. Foto: Reuters Sorodne novice Nova sezona Lige prvakov se začenja s poslastico na Camp Nouu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Messi dvakrat v polno, Barcelona visoko premagala Juventus

Chelsea slavil s 6:0, PSG z 0:5

12. september 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 12. september 2017 ob 23:59

Barcelona - MMC RTV SLO

V uvodnem večeru v Ligi prvakov so bili strelci odlično razpoloženi, saj so dosegli 28 golov. Gledalci jih niso videli le v Rimu, kjer je Jan Oblak z Atleticom proti Romi ohranil mrežo nedotaknjeno.



Barcelona je v skupini D v ponovitvi lanskega četrtfinala na Camp Nouu Juventus z zelo dobro predstavo premagala s 3:0. Dvakrat je zadel Lionel Messi, prvič v 45. minuti, ko je po dvojni podaji z Luisom Suarezom z diagonalnim strelom natančno meril z roba kazenskega prostora, končni izid pa je po podaji razpoloženega Andresa Inieste in značilnem prodoru z levico postavil v 69. minuti. Dobrih deset minut prej je mrežo zatresel še Ivan Rakitić, tudi režiser te akcije pa je bil Messi. Gostujoči branilci so še uspeli izbiti žogo z golove črte, nato je hrvaški vezist odbito žogo z nekaj več kot desetih metrov spravil v prazno mrežo.

Messi se je na četrtem medsebojnem obračunu veselil svojih prvih zadetkov proti Gianluigiju Buffonu, ki mu je v prvem polčasu uspela spektakularna obramba po strelu Suareza. Stara dama je pogrešala pet pomembnih nogometašev, vključno z izkušenim branilcem Giorgiom Chiellinijem. Manjkali so še Mario Mandžukić, Claudio Marchisio in Sami Khedira. Redki priložnosti

Sijajni Alisson ustavil vse strele Atletica

Atletico igra v skupini C, še veliko bolj kot Oblak pa je tekmo na Olimpicu zaznamoval vratar Rome Alisson, ki je zbral številne lepe obrambe. Brazilec je po vrsti ustavil poskuse Antoina Griezmanna, Luciana Vietta (žogo je izbil v prečko), Saula Nigueza, Angela Corree in Yannicka Carrascoja. V prvem polčasu je zadetek Kokeja pred golovo črto preprečil branilec Kostas Manolas, Alisson pa je v sodnikovem podaljšku po strelu iz kota še enkrat zablestel po poskusu Nigueza z glavo. Za nameček je odbito žogo Španec poslal čez prazna vrata.

Rimljani so v Ligi prvakov na zadnjih 16 tekmah premagali le Bayer Leverkusen novembra 2015. V prvem polčasu se je Oblak izkazal po strelu Radje Nainggolana, Edin Džeko pa je iz ugodnega položaja streljal mimo vrat. Na drugi tekmi te skupine je bil Chelsea s 6:0 boljši od Qarabaga.

Roberta Berića ni bilo v ekipi Anderlechta na gostovanju pri Bayernu v skupini B, Belgijci so izgubili s 3:0. Še višje zmage se je veselil Paris SG, ki je v Glasgowu z 0:5 odpravil Celtic in mu prizadejal najhujši poraz v evropskih pokalih na domačem stadionu. Med strelce sta se vpisali tudi poletni okrepitvi Neymar in Kylian Mbappe, dva gola je dodal Edinson Cavani.

V skupini A je Manchester United s 3:0 premagal Basel, v Lizboni pa je CSKA Moskva s preobratom presenetil Benfico in vpisal tri točke za zmago z 1:2.

1. krog

Skupina A:

MANCHESTER UNITED - BASEL 3:0 (1:0)

Fellaini 35., Lukaku 53., Rashford 84.

BENFICA - CSKA MOSKVA 1:2 (0:0)

Seferović 50.; Vitinho 63./11-m, Žamaletdinov 71.



Skupina B:

CELTIC - PARIS SG 0:5 (0:3)

Neymar 19., Mbappe 34., Cavani 40./11-m, 85., Lustig 83./ag

BAYERN - ANDERLECHT 3:0 (1:0)

Lewandowski 12./11-m, Alcantara 65., Kimmich 90.

RK: Kums 11./Anderlecht

Berića (Anderlecht) ni bilo v ekipi.



Skupina C:

ROMA - ATLETICO MADRID 0:0

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

CHELSEA - QARABAG 6:0 (2:0)

Pedro 6., Zappacosta 30., Azpilicueta 55., Bakayoko 71., Batshuayi 76., Medvedev 82./ag



Skupina D:

BARCELONA - JUVENTUS 3:0 (1:0)

Messi 45., 69., Rakitić 56.

Barcelona: ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitić (77./Paulinho), Busquets, Iniesta (83./Gomes), Dembele (71./Sergi Roberto), Suarez, Messi.

Juventus: Buffon, De Sciglio (41./Sturaro), Barzagli, Benatia, Alex Sandro, Matuidi, Pjanić, Bentancur (63./Bernardeschi), Douglas Costa, Dybala, Higuain (87./Caligara).

Sodnik: Damir Skomina

OLYMPIACOS - SPORTING 2:3 (0:3)

Pardo 89., 93.; Doumbia 2., Martins 13., Fernandes 43.

M. R.