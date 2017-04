Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Edgardo Bauza ni več selektor Argentine. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Messi in druščina ostali brez selektorja

Novi selektor Jorge Sampaoli?

11. april 2017 ob 10:13

Buenos Aires - MMC RTV SLO/STA

Vodstvo argentinske nogometne zveze je odpustilo selektorja reprezentance Edgarda Bauzo. Ta je reprezentanco vodil zgolj 249 dni in v zadnjem obdobju v okviru kvalifikacij za SP 2018 v Rusiji ni dosegel želenih uspehov.

Argentini grozi celo, da se na mundial prihodnje leto ne bo uvrstila. Njegov naslednik še ni znan. Gavči so pod vodstvom Bauze v osmih tekmah južnoameriških kvalifikacij le trikrat zmagali, dvakrat igrali neodločeno in trikrat izgubili. Dvakratni svetovni prvaki so nazadnje v La Pazu z 0:2 klonili pred Bolivijo, kar je bila kaplja čez rob in povod, da so Bauzo odslovili.

Argentini sicer grozi, da se na SP sploh ne bo uvrstila. V Rusijo se iz južnoameriške skupine neposredno uvrstijo prve štiri reprezentance, medtem ko peta ekipa, to je trenutno Argentina, igra dodatne kvalifikacije proti ekipi iz Oceanije.

Glavni kandidat za naslednika Bauze je po pisanju argentinskih medijev trener Seville Jorge Sampaoli.

M. L.