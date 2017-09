Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi ima veliko razlogov za zaskrbljenost, saj je igra Argentine že dalj časa brez repa in glave. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Messi in druščina so se opekli tudi proti zadnji Venezueli

Gavči na mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije

6. september 2017 ob 08:20

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Zvezdniška zasedba Argentine je doživela nov hud udarec v boju za svetovno prvenstvo. Gavči niso mogli streti odpor zadnjeuvrščene in že zdavnaj odpisane Venezuele, ki iz Buenos Airesa odhaja z neodločenim izidom 1:1.

Argentinci so dobli zadnjih šest domačih tekem proti Venezueli in za pričakovati je bilo, da bodo Lionel Messi, Paulo Dybala, Angel Di Maria, Mario Icardi in ostali dobro plačani nogometaši zlahka odpravili Venezulece, ki so pred tem na 15 tekmah zbrali le sedem točk. A je Argentina prikazala še eno bledo predstavo ter ostaja na petem mestu južnoameriških kvalifikacij, ki vodi v dodatne kvalifikacije.

Venezuela je povedla na začetku drugega polčasa, ko jke Sergia Romera premagal Jhon Murillo. Le štiri minute pozneje so Argentinci izenačili. Marcos Acuna, ki je v 25. minuti zamenjal Di Mario, je v kazenski prosto poslal predložek, žogo pa je v lastno mrežo zabil Rolf Feltscher. Argentinci tudi v nadaljevanju niso prikazali predstave, ki se od njih pričakuje, tako da so bili ob odhodu z igrišča nagrajeni z glasnimi žvižgi.

"Venezuela se je dvignila, ko so prišli do spoznanja, da jih ne moremo pokončati. Izpustili smo lepo priložnost, da se približamo Rusiji. To je nogomet in to se dogaja," je povedal argentinski selektor Jorge Sampaoli. Oktobra se bodo Argentinci doma pomerili z neposrednim tekmecem za odhod na SP Perujem, nato pa gostovali pri Ekvadorju.

V težavah so se znašli tudi Čilenci, ki so doživeli poraz (1:0) proti prav tako odpisani Boliviji. Ćilenci so na šestem mestu, točko za Argentino.

BOLIVIJA - ČILE 1:0 (0:0)

Arce 59./11-m

RK: Chumacero 90./Bolivija



KOLUMBIJA - BRAZILIJA 1:1 (0:1)

Falcao 56.; Willian 45.



EKVADOR - PERU 1:2 (0:0)

E. Valencia 80./11-m; Flores 73., Hurtado 76. RK: Ramos 79./Peru



ARGENTINA - VENEZUELA 1:1 (0:0)

Feltscher 55./ag; Murillo 50.



PARAGVAJ - URUGVAJ 1:2 (0:0)

Romero 88.; Valverde 76., Gomez 80./ag

Lestvica: BRAZILIJA * 16 11 4 1 38:11 37 URUGVAJ 16 8 3 5 28:18 27 KOLUMBIJA 16 7 5 4 19:16 26 PERU 16 7 3 6 26:25 24 ------------------------------------ ARGENTINA 16 6 6 4 16:15 24 ------------------------------------ ČILE 16 7 2 7 24:23 23 PARAGVAJ 16 6 3 7 17:23 21 EKVADOR 16 6 2 8 27:24 20 BOLIVIJA 16 4 1 11 14:34 13 VENEZUELA 16 1 5 10 18:35 8 * - uvrščeni na svetovno prvenstvo

R. K.