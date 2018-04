Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Urugvaj je bil prvi gostitelj svetovnega prvenstva leta 1930, Argentina je prvenstvo gostila leta 1978. Foto: Reuters Dodaj v

Messi in Suarez bosta mundial skušala vrniti v svoji domovini

13. junija kongres Fife v Moskvi

10. april 2018 ob 11:22

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

Argentina, Urugvaj in Paragvaj so združili moči in napovedali skupno kandidaturo za organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva 2030.

Glavna promotorja omenjene nogometne kampanje bosta nogometna zvezdnika in soigralca pri Barceloni - Argentinec Lionel Messi ter Urugvajec Luis Suarez.

Osem mest v Argentini ter po dve v Urugvaju in Paragvaju naj bi tega leta gostili najboljše nogometne reprezentance na svetu. "Messi je izrazil svojo pripravljenost in ponudil pomoč pri promociji tako velikega nogometnega dogodka," je v zvezi s tem dejal Carlos Mac Allister, nekdanji levi bočni branilec gavčev.

Urugvaj je bil prvi gostitelj svetovnega prvenstva leta 1930, Argentina je prvenstvo gostila leta 1978. Poleg omenjenih južnoameriških držav sta zanimanje za organizacijo mikavnega turnirja izrazila tudi Anglija in Egipt.

Letos bo svetovno prvenstvo gostila Rusija, leta 2022 Katar, kandidata za zaključni turnir 2026 pa sta za zdaj dva - Maroko ter skupna kandidatura ZDA, Mehike in Kanade. Odločitev o prireditelju bo znana na kongresu Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki bo 13. junija v Moskvi.

