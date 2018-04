Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je z 32 goli prvi strelec španskega prvenstva. Foto: EPA Andres Iniesta bo po sezoni po 22 letih zapustil klub. Foto: EPA Navijači so lovoriko proslavili na ulicah Barcelone. Foto: EPA Sorodne novice Messi v La Coruni potrdil 25. naslov Barcelone Dodaj v

Messi: Iniesta si zasluži, da se poslovi z dvojno krono

V nedeljo Barca na el clasicu že kot španski prvak

30. april 2018 ob 12:32

Barcelona,La Coruna - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so si že štiri tekme pred koncem La lige zagotovili španski naslov. Naslednji cilj Kataloncev je, da ostanejo v državnem prvenstvu neporaženi.

Barca je na 34 tekmah letos 26-krat zmagala in osemkrat remizirala, s čimer si je zagotovila 11 točk naskoka pred prvim zasledovalcem Atleticom, ki pa ima tekmo več. Nogometaši iz katalonske prestolnice so neporaženi prišli do osvojitve naslova, zdaj pa bi radi sezono končali brez poraza v domačem prvenstvu, kar v Španiji v moderni zgodovini oziroma v zadnjih 80 letih ni uspelo nobeni ekipi.

"Osvojiti La ligo brez poraza bi bilo nekaj unikatnega. To bomo skušali storiti. Vesel sem, da smo postali prvaki. Za nami je dolgo tekmovanje, potrditev naslova pa smo lovili, odkar smo prevzeli vodstvo na lestvici. Zdaj nam je uspel ta zadnji korak. Bili smo najboljši in veseli smo, da je za nami tako dobra sezona. Tu ne odloča le ena tekma, za nami je ogromno obračunov, a stvari se tu še ne končajo. Radi bi ostali neporaženi še naprej," je povedal trener Barce Ernesto Valverde, ki je dodal, da je bila njegova naloga poskrbeti, da ekipa ostane enotna tudi takrat, ko so bili težki časi.

"Igralci so bili izjemno močni in igrali so izvrstno," je pristavil 54-letni strokovnjak, ki je Barco prevzel pred letošnjo sezono. Začetek je bil izjemno težak, saj je Real Madrid v superpokalu nadigral Barcelono, toda v La ligi so bili Katalonci suvereni in razmeroma hitro so si priigrali občutno prednost. Čeprav je Barca že aprila osvojila naslov, uspeh pa pred dobrim tednom dopolnila še z zmago v kraljevem pokalu, je Valverde deležen tudi mnogih kritik. Navijače boli predvsem izpad v četrtfinalu Lige prvakov, ko je po debaklu v Rimu Barca zapravila visoko prednost.

Po sezoni se poslavlja Iniesta

Sicer je osmič osvojila dvojno krono, zadnje desetletje pa je v Španiji popolnoma v znamenju blaugrane, saj je v tem obdobju sedemkrat postala državni prvak. Znova je blestel Lionel Messi, ki je letos kar nekajkrat reševal Barcelono. Poleg serijskega doseganja zadetkov in podaj soigralcev je od argentinskega virtuoza odvisna tudi kreacija Barcine igre. "Zelo sem vesel, da smo postali prvaki. Vemo, kako težko je in zato moramo ceniti ta uspeh ter ga proslaviti,“ je povedal Messi.

30-letni Argentinec je zabil hat-trick v La Coruni, kjer je Barca s 4:2 premagala Deportivo in si zagotovila lovoriko. Z 32 goli je na vrhu lestvice strelcev v Španiji, v igri pa je za nov zlati čevelj za najboljšega strelca v Evropi. Poskrbel je za nov mejnik, saj je postal prvi nogometaš v zgodovini La lige, ki je v sedmih sezonah dosegel vsaj 30 golov. V novi sezoni bo Messi kapetan Barce, saj odhaja Andres Iniesta, s katerim sta skupaj za Barcelono dvignila več kot 30 lovorik: “Iniesta si zasluži takšno slovo. Zasluži si, da se poslovi z dvojno krono, čeprav bi radi, da bi se s trojčkom. Želim mu vse najboljše. Škoda, da odhaja. Že prej so odhajali izvrstni igralci, kot sta Xavi in Mascherano, zdaj je – na našo žalost – na vrsti on.“

V nedeljo na sporedu el clasico

Barcin načrt o neporaženi sezoni bo prvi skušal preprečiti največji rival katalonskega ponosa Real Madrid, ki je trenutno v La ligi tretji s 15 točkami zaostanka. V nedeljo bo na sporedu el clasico, ki ga Barcelona torej že pričakuje kot španski prvak. Veliko je bilo govora o špalirju pred tekmo (t. i. pasillo), ki ga v Španiji nasprotniki pred tekmo naredijo ekipi, ki je takrat že postala prvak. Trener Reala Zinedine Zidane je pred kratkim napovedal, da Madridčani tega ne bodo storili. Barca je špalir na el clasicu postavila pred 11 leti, sezono preden je prišel Pep Guardiola in se je začelo desetletje z njeno prevlado v Španiji.

Tilen Jamnik