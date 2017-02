Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 10 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je v 86. minuti iz bližine premagal Jana Oblaka in postavil končni izid. Na 34 tekmah proti Atleticu je dosegel že 27 zadetkov, od tega 13 na stadionu Vicente Calderon. Foto: Reuters Diego Godin je v 70. minuti takole izenačil na 1:1. Foto: Reuters Dvoboj Luis Suarez - Jan Oblak. Foto: Reuters Alvaro Morata je zadel za 3:2 in velik preobrat Reala v Villarrealu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Messi v 86. minuti matiral Oblaka; velik preobrat Reala

Real Madrid od 0:2 do 3:2

26. februar 2017 ob 18:16,

zadnji poseg: 26. februar 2017 ob 23:02

Madrid - MMC RTV SLO

Jan Oblak se je po poškodbi ramena, zaradi katere je počival od 12. decembra, vrnil v vrata Atletica, ki je na derbiju 24. kroga španskega prvenstva doma izgubil proti Barceloni z 1:2. Zmagoviti gol je v 86. minuti dosegel Lionel Messi.

Za prvi gol na tekmi je v 64. minuti poskrbel Rafinha, ki je s petih metrov pospravil žogo za Oblakov hrbet po strelu Luisa Suareza in odbiti žogi. Šest minut pozneje je po prostem strelu Kokeja z leve strani z glavo izenačil Diego Godin. Gostje so brez uspeha protestirali zaradi domnevnega prekrška nad Sergiem Busquetsem.

Messi je nato na podoben način kot Rafinha odločil tekmo. Za tri točke Barcelone je zadel že prejšnjo nedeljo proti Leganesu, ko je mrežo zatresel v 90. minuti. Tudi tedaj je bilo 2:1.

Barca sicer spet ni blestela, kar nekajkrat se je moral v obeh polčasih izkazati vratar Marc Andre ter Stegen, še posebej nevaren je bil Antoine Griezmann. Oblak je v prvem delu ubranil poskus Messija s prostega strela, že predtem pa je bil zadetek Suareza razveljavljen zaradi prekrška nad slovenskim vratarjem. Na začetku drugega polčasa je Urugvajec zapravil izjemno priložnost, ko je bil sam pred Oblakom.

"Mislim, da smo odigrali perfektno tekmo, a je Barcelona izkoristila dve odbiti žogi in odšla domov s tremi točkami," je povedal kapetan Atletica Gabi.

"To je zelo težko priborjena zmaga. V prvem polčasu smo trpeli zaradi njihovega pritiska in ne najboljšega igrišča. Na koncu smo le zadeli, to pa bo igralcem zelo dvignilo moralo," je dejal trener Barcelone Luis Enrique, ki je ekipo na zelenico postavil v spremenjenem sistemu 3-4-3.

Preobrat Reala na El Madrigalu

Real Madrid je proti Villarrealu na El Madrigalu uprizoril preobrat in osvojil vse tri točke, potem ko je zaostajal že z 2:0 po golih Manuela Triguerosa in Cedrica Bakambuja. Madridčani v prvi uri igre niso pokazali veliko, igrali so zelo statično, šele po uri igre je Cristiano Ronaldo prvič zapretil na tekmi, ko je z voleja 'iz prve' stresel levo vratarjevo vratnico. Preobrat je nato štiri minute pozneje začel Gareth Bale, ki je zadel z glavo po predložku Daniela Carvajala. Izid je z bele točke poravnal Ronaldo, potem ko je glavni sodnik Jesus Gil kraljevemu klubu podaril strel z 11 metrov, saj žoga Bruna Soriana v kazenskem prostoru ni zadela v roko. Zmagoviti zadetek je v 83. minuti dosegel Alvaro Morata, ki je po predložku Marcela z leve strani z glavo zadel za 2:3.

24. krog:

ATLETICO MADRID - BARCELONA 1:2 (0:0)

Godin 70.; Rafinha 64., Messi 86.

Atletico Madrid: Oblak, Filipe Luis, Savić, Godin, Vrsaljko, Carrasco (68./Torres), Koke, Gabi, Niguez, Griezmann, Gameiro (72./Correa).

Barcelona: ter Stegen, Roberto (85./Andre Gomes), Pique, Umtiti, Mathieu (77./Digne), Rafinha, Busquets, Iniesta (71./Rakitić), Messi, Suarez, Neymar.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz



ESPANYOL - OSASUNA 3:0 (1:0)

Caicedo 17., Jurado 47., Moreno 92.

RK: Oier 28./Osasuna

SPORTING GIJON - CELTA VIGO 1:1 (0:0)

Gomez 49./11-m; Aspas 75.

RK: Mere 74./Sporting Gijon



ATHLETIC BILBAO - GRANADA 3:1 (2:1)

Susaeta 11., Lekue 34., San Jose 69.;

Carcela-Gonzalez 14.

Krhin (Granada) je poškodovan.

VILLARREAL - REAL MADRID 2:3 (0:0)

Trigueros 50., Bakambu 56.; Bale 64., C. Ronaldo 74./11-m, Morata 83.



Odigrano v petek in soboto:

LAS PALMAS - REAL SOCIEDAD 0:1 (0:0)

Prieto 74.

ALAVES - VALENCIA 2:1 (0:0)

Gomez 78., Katai 86.; Soler 70.

RK: Orellana 88./Valencia



BETIS - SEVILLA 1:2 (1:0)

Durmisi 36.; Mercado 56., Iborra 76.



LEGANES - DEPORTIVO 4:0 (2:0)

Szymanowski 19., Mantovani 30., Lopez 81., Bueno 90.

RK: Albentosa 62./Deportivo



EIBAR - MALAGA 3:0 (1:0)

Gonzalez 43., 50./11-m, Enrich 52.

RK: Rosales 71./Malaga

Lestvica: REAL MADRID 23 17 4 2 60:22 55 BARCELONA 24 16 6 2 65:20 54 SEVILLA 24 16 4 4 48:29 52 ATLETICO MADRID 24 13 6 5 44:21 45 REAL SOCIEDAD 24 14 2 8 37:32 44 VILLARREAL 24 10 9 5 32:18 39 EIBAR 24 11 5 8 39:31 38 ATHLETIC BILBAO 24 11 5 8 31:29 38 ESPANYOL 24 9 8 7 33:31 35 CELTA VIGO 23 10 4 9 37:37 34 ALAVES 24 8 9 7 24:29 33 LAS PALMAS 24 7 7 10 32:36 28 VALENCIA 24 7 5 12 34:43 26 MALAGA 24 6 8 10 31:40 26 REAL BETIS 23 6 6 11 23:37 24 LEGANES 24 5 6 13 20:39 21 DEPORTIVO 23 4 7 12 26:39 19 SPORTING GIJON 24 4 5 15 26:48 17 GRANADA 24 3 7 14 22:52 16 OSASUNA 24 1 7 16 24:55 10

