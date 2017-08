Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je bil znova neustavljiv. Foto: Reuters Branilec Alexis se je lahko le prijel za glavo, saj je naredil zares veliko neumnost pri drugem zadetku Barcelone. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Messi v prvem polčasu zapravil najstrožjo kazen, nato pa zadel dvakrat

Las Palmas bo gostil Atletico

26. avgust 2017 ob 20:17

Madrid - MMC RTV SLO

Lionel Messi je v 2. krogu španskega prvenstva priigral tri točke Barceloni. Alaves se je dobro upiral v prvem polčasu, nato pa je sijajni Argentinec prevesil tehtnico na stran Kataloncev (0:2).

Barcelona, ki ne blesti na začetku sezone, ima maksimalnih šest točk. Manjkal je Luis Suarez, ki še ni okreval po poškodbi kolena, zato se je v napadu vse vrtelo okoli Messija.

Pacheco obranil strel Messija z enajstih metrov

Katalonci so imeli v prve pol ure veliko premoč, a jim ni uspelo prebiti trdne obrambe Alavesa. V 31. minuti je Ruben Sobrino ušel po levi strani, se otresel Gerarda Piqueja in nevarno streljal, vendar je bil Marc-Andre ter Stegen zbran. Šest minut pred odmorom je Rodrigo Ely po podaji iz kota za dres povlekel Piqueja, ki je skušal atraktivno streljati s petih metrov. Sodnik Carlos del Cerro Grande je to opazil in takoj pokazal na belo točko. Messi je streljal, a je bil vratar Fernando Pacheco na pravem mestu. Odlično je posredoval in žogo odbil v kot.

Branilec Alexis dvakrat na nepravem mestu

V 55. minuti je Jordi Alba zaposlil Messija v kazenskem prostoru, Argentinec je streljal z enajstih metrov z leve strani, žoga ja zadela branilca Alexisa in prelisičila vratarja Pacheca.

Tudi enajst minut zatem je Alexis naredil veliko napako. Žogo je skušal poslati izpred svojih vrat, a je zadel rezervista Paca Alcacerja, ki jo je takoj poslal do Messija. Najboljši igralec tekme je z močnim strelom z levico postavil končni izid. Odpor Alavesa je bil strt. V 77. minuti je Messi z roba kazenskega prostora stresel še prečko.

2. krog:

REAL SOCIEDAD - VILLARREAL 3:0 (3:0)

Willian Jose 25., Prieto 34., Juanmi 45.



REAL BETIS - CELTA VIGO 2:1 (1:1)

Leon 31., Feddal 77.; Gomez 10.



ALAVES - BARCELONA 0:2 (0:0)

Messi 55., 66.

Messi (Barcelona) je v 39. minuti zapravil 11-m.

Alaves: Pacheco, Vigaray, Rodrigo Ely, Alexis, Pedraza, Pina, Manu Garcia, Wakaso (78./Enzo), Romero, Ibai (67./Burgui), Ruben Sobrino (78./Santos).

Barcelona: ter Stegen, Vidal (57./Paco Alcacer), Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitić, Busquets, Iniesta (88./Paulinho), Sergi Roberto, Messi, Deulofeu (71./D. Suarez).

Sodnik: Carlos del Cerro Grande





Ob 20.15:

LEVANTE - DEPORTIVO

GIRONA - MALAGA



Ob 22.15:

LAS PALMAS - ATLETICO MADRID

Nedelja ob 18.15:

EIBAR - ATHLETIC BILBAO



ESPANYOL - LEGANES



Ob 20.15:

GETAFE - SEVILLA



Ob 22.15:

REAL MADRID - VALENCIA

Lestvica: REAL SOCIEDAD 2 2 0 0 6:2 6 BARCELONA 2 2 0 0 4:0 6 REAL MADRID 1 1 0 0 3:0 3 LEGANES 1 1 0 0 1:0 3 VALENCIA 1 1 0 0 1:0 3 EIBAR 1 1 0 0 1:0 3 LEVANTE 1 1 0 0 1:0 3 REAL BETIS 2 1 0 1 2:3 3 ATLETICO MADRID 1 0 1 0 2:2 1 GIRONA 1 0 1 0 2:2 1 SEVILLA 1 0 1 0 1:1 1 ESPANYOL 1 0 1 0 1:1 1 ATHLETIC BILBAO 1 0 1 0 0:0 1 GETAFE 1 0 1 0 0:0 1 MALAGA 1 0 0 1 0:1 0 LAS PALMAS 1 0 0 1 0:1 0 CELTA VIGO 2 0 0 2 3:5 0 ALAVES 2 0 0 2 0:3 0 DEPORTIVO 1 0 0 1 0:3 0 VILLARREAL 2 0 0 2 0:4 0

A. G.