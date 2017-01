Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nicola Sansone je z natančnim strelom učinkovito zaključil protinapad. Foto: Reuters Lionel Messi je dosegel 13. zadetek v letošnji sezoni, a je bil dovolj le za točko, ki pa Barceloni ne pomaga veliko. Foto: Reuters Sodnik Ignacio Iglesias Villanueva je v drugem polčasu večkrat razjezil nogometaše Barcelone. Foto: EPA Sorodne novice Real na hitro opravil z Granado Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Messi v zadnji minuti rešil točko - Barca izgublja stik z Realom

Celta ugnala Malago

8. januar 2017 ob 22:56

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši Barcelone so na derbiju 17. kroga španskega prvenstva remizirali z Villarrealom na El Madigalu (1:1). Katalonci so le na tretjem mestu. Vodilni madridski Real ima pet točk več in tudi tekmo manj.

Rumena podmornica je začela odločno, v uvodne četrt ure je dvakrat zapretil Jonathan dos Santos. Sredi prvega dela je bila nevarna tudi Barca, Neymar je v 25. minuti z roba kazenskega prostora meril za las mimo vrat. Tik pred odmorom je Lionel Messi z glavo nevarno streljal, Sergio Asenjo pa je žogo odbil prek vrat.

Sansone unovčil veliko napako Digneja

V 49. minuti je Lucas Digne slabo podal pred kazenskim prostorom gostiteljev. Napadalec Alexandre Pato je švignil v protinapad, na desni strani je našel Nicolo Sansoneja, ki je z desnico poslal žogo v malo mrežico. Marc Andre ter Stegen v vratih Kataloncev je bil slabo postavljen in ni mogel dovolj hitro reagirati.

Bruno Soriano dvakrat igral z roko

Barcelona je nato vse moči usmerila v napad. Vseskozi je bilo vroče v kazenskem prostoru gostiteljev, Messi je v 73. minuti stresel vratnico. Četrt ure pred koncem je argentinski velemojster streljal z roba kazenskega prostora, Bruno Soriano pa je ležal na tleh, a je z roko spremenil smer žoge, ki je zletela prek vrat. Sodnik Ignacio Iglesias Villanueva je le zamahnil z roko, gostje pa so bili jezni.

Le tri minute zatem je v boju za žogo v kazenskem prostoru Bruno Soriano padel na žogo in jo odbil z roko, a tudi to ni bilo dovolj za najstrožjo kazen.

Mojstrovina Messija s prostega strela

Igralci Barcelone so bili že na koncu z živci. V zadnji minuti je Samu Castillejo naredil prekršek 18 metrov od svojih vrat. Messi je sijajno zavrtinčil žogo pod prečko in tudi odlični čuvaj mreže Sergio Asenjo je bil popolnoma nemočen.

Tudi v štirih minutah sodnikovega podaljška se izid ni spremenil, v 94. minuti je Jaume Costa prejel drugi rumeni karton, takoj zatem pa je bilo tekme pred 38.144 gledalci konec.

Luis Enrique: Še vedno imamo dovolj časa, da ujamemo Real

"Tokrat smo vsekakor potrebovali tri točke. Trenutno smo v slabem nizu. Vseskozi smo napadali, žoga nas res ne uboga. Še vedno imamo dovolj časa, da ujamemo Real. Še bodo prišle priložnosti, da znižamo zaostanek in se vrnemo v boj za zmago v prvenstvu. Zdaj ni več vse odvisno od nas, ampak tudi od njihove forme. Trenutno izgledajo zares močni," je pojasnil trener Luis Enrique.

17. krog:

VILLARREAL - BARCELONA 1:1 (0:0)

Sansone 49.; Messi 90.

RK: J. Costa 94./Villarreal

Villarreal: Sergio Asenjo, Mario Gaspar, Musacchio (87./Alvaro Gonzalez), Victor Ruiz, Jaume Costa, J. dos Santos, Manu Trigueros, Bruno Soriano, R. Soriano (83./Rodri), Sansone, Pato (76./Samu Castillejo).

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Mascherano, Digne (71./Arda Turan), Andre Gomes (68./D. Suarez), Busquets, Iniesta, Neymar, Suarez, Messi.

Sodnik: Ignacio Iglesias Villanueva

ATHLETIC BILBAO - ALAVES 0:0



BETIS - LEGANES 2:0 (0:0)

Ruben Castro 51., Piccini 85.



CELTA VIGO - MALAGA 3:1 (1:0)

Iago Aspas 7., Wass 60., Fontas 73.; Wass 86./ag



Ponedeljek ob 20.45:

OSASUNA - VALENCIA

Odigrano v petek in soboto:

REAL MADRID - GRANADA 5:0 (4:0)

Isco 12., 31., Benzema 21., Ronaldo 27., Casemiro 58.



EIBAR - ATLETICO MADRID 0:2 (0:0)

Saul Niguez 54., Griezmann 74.

Oblak (Atletico) je poškodovan.



LAS PALMAS - SPORTING GIJON 1:0 (0:0)

El Zhar 55.



REAL SOCIEDAD - SEVILLA 0:4 (0:2)

Ben Yedder 25., 29., 83., Sarabia 73.



ESPANYOL - DEPORTIVO 1:1 (0:0)

Moreno 63.; Borges 59.

RK: Juanfran 90./Deportivo

Lestvica: REAL MADRID 16 12 4 0 45:14 40 SEVILLA 17 11 3 3 36:21 36 BARCELONA 17 10 5 2 42:17 35 ATLETICO MADRID 17 9 4 4 31:14 31 VILLARREAL 17 8 6 3 26:12 30 REAL SOCIEDAD 17 9 2 6 28:25 29 ATHLETIC BILBAO 17 8 3 6 22:19 27 LAS PALMAS 17 6 6 5 27:24 24 CELTA VIGO 17 7 3 7 28:32 24 EIBAR 17 6 5 6 22:22 23 ESPANYOL 17 5 8 4 21:23 23 ALAVES 17 5 7 5 15:17 22 MALAGA 17 5 6 6 26:29 21 REAL BETIS 17 6 3 8 20:29 21 DEPORTIVO 17 4 5 8 23:28 17 LEGANES 17 4 4 9 13:29 16 VALENCIA 15 3 3 9 21:29 12 SPORTING GIJON 17 3 3 11 17:34 12 GRANADA 17 1 6 10 14:38 9 OSASUNA 16 1 4 11 13:34 7





A. G.