Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je po izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko najboljši organizator igre. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Messiju priznanje za najboljšega organizatorja igre

Na drugem mestu Iniesta, tretji Kroos

29. december 2016 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Argentinski nogometni velemojster Leo Messi je najboljši organizator igre po izboru Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS).

Messi, zvezdnik Barcelone, je zbral 172 točk, na drugem mestu pa je njegov klubski soigralec, Španec Andres Iniesta, s 66 točkami. Tretje mesto zaseda nemški vezist Reala Madrida Toni Kroos (45).

Nemški reprezentant Mesut Özil iz Arsenala je četrti z 39 točkami, peto mesto pa si delita Hrvat Luka Modrić (Real Madrid) in Riyad Mahrez (Leicester City) s 36 točkami. Med deseterico so še Kevin De Bruyne (Manchester City), Paul Pogba (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea) in Dimitri Payet (West Ham).

Barcelona sicer prevladuje v tej kategoriji, saj so njeni nogometaši pobrali osem od zadnjih devetih nagrad.

T. O.