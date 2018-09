Messina pohvalil Dončićevo mentalno moč pri teh letih

Gospodarska moč v NBA-ju precej večja od Evrolige

6. september 2018 ob 17:33

San Antonio - MMC RTV SLO

Eden najuspešnejši evropskih trenerjev vseh časov, Ettore Messina, je pred novo sezono, kjer bo znova deloval pri San Antonio Spursih, spregovoril o slovenskem košarkarju, Luki Dončiću.

Italijanski trener, ki je prvi pomočnik velikega Gregga Popovicha, se bo v teksaškem dvoboju v rednem delu kar štirikrat pomeril z Dončićevim Dallasom. Prvi medsebojni dvoboj bo že 29. oktobra, ko bodo Mavericksi gostovali v AT&T Centru. "Luka je fantastičen, sploh mentalno pri teh letih. Edini dvom predstavljajo njegove atletske sposobnosti. A še enkrat, začenja s fantastično bazo in radoveden sem, kako bo našel ravnotežje med tem, da pokaže tisto, v čemer je najboljši, in se hkrati prilagodi zanj novemu način igre," je v pogovoru za Eurodevotion dejal Messina, ki je štirikrat postal evropski klubski prvak, s čimer zaostaja le za Željkom Obradovićem.

"Raven igre v Evroligi je zelo visoka. To je drugo najmočnejše tekmovanje na svetu. Obstaja razlika v gospodarski moči, saj v Evropi niti najboljši igralci ne morejo konkurirati številkam, ki jih v NBA-ju zaslužijo košarkarji srednjega razreda. Poleg tega danes si mladi igralci prizadevajo, da čim prej zapustijo staro celino. Takoj, ko imajo priložnost, medtem ko je bilo še pred nekaj leti nekaj zadržkov glede tega," je o primerjavi NBA-ja in Evrolige povedal nekdanji italijanski selektor, ki je kot trener vodil Virtus Bologno, Benetton Treviso, CSKA Moskvo in Real Madrid.

58-letni strokovnjaki iz Catanie že štiri leta deluje pri San Antoniu. Predtem je bil eno sezono tudi svetovalec pri Los Angeles Lakersih, letos pa je bil eden izmed glavnih kandidatov za glavnega trenerja Charlotte Hornetsov, ki so se potem odločili za Ettorejevega nekdanjega sodelavca pri Spursih Jamesa Borrega. "Ne tajim, da bi bil rad enkrat tudi glavni trener tu v Ligi NBA, ampak, če se to ne bo zgodilo, se pač ne bo. Se ne obremenjujem. Še naprej bi rad izbiral delo, kot sem ga do zdaj," je dodal trener, ki je v karieri osvojil že 29 lovorik.

T. J.