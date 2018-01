Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 18 glasov Ocenite to novico! Meta Hrovat je bila v soboto tretja na veleslalomu za svetovni pokal v Lenzerheideju. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Meta Hrovat prvič na stopničkah! Dodaj v

Meta Hrovat mladinska svetovna prvakinja v slalomu

Drugouvrščeno prehitela za 72 stotink

31. januar 2018 ob 14:29

Davos - MMC RTV SLO

Le nekaj dni po prvih stopničkah v svetovnem pokalu je slovenska najstnica Meta Hrovat v Davosu osvojila naslov svetovne mladinske prvakinje v slalomu.

19-letnica je bila v Švici po prvi vožnji na drugem mestu, 43 stotink za vodilno Avstrijko Katharino Liensberger. V finalu je dosegla najboljši čas, vodilna Avstrijka pa je odstopila že v zgornjem delu proge.

Slovenka je drugouvrščeno Avstrijko Franzisko Gritsch prehitela za 72 stotink sekunde. Na najnižjo stopničko se je povzpela Švicarka Aline Danioth, ki je zaostala sekundo in 25 stotink.

Hrovatova je do medalje prišla le dan po tem, ko je kot favoritinja odstopila v prvi vožnji veleslaloma. Po padcu je odšla v bolnišnico, kjer pa so potrdili, da ni dobila hujše poškodbe.

Neja Dvornik je bila 17. (+5,54). Žana Ciglic in Andreja Slokar sta odstopili.

Lani srebrna v veleslalomu

Smučarka iz Podkorena je na lanskem mladinskem svetovnem prvenstvu dobila srebrno kolajno v veleslalomu. Pred dvema letoma v Sočiju je bila del ekipe, ki je osvojila zlato odličje mladinskih svetovnih prvakov v mešani paralelni ekipni tekmi.

Nadaljevanje uspešnega niza Slovencev na MSP-jih

Doslej je na mladinskih svetovnih prvenstvih kar 14 Slovencev osvojilo vsaj en naslov mladinskega svetovnega prvaka, kar 29 Slovencev oziroma tekmovalcev, ki so nastopali za Slovenijo, pa je vsaj enkrat stalo na zmagovalnem odru.

Po dva naslova svetovnih prvakov imajo Urška Hrovat v slalomu, Ilka Štuhec v smuku in slalomu ter Boštjan Kline v superveleslalomu in smuku. Največ stopničk, kar šest, je osvojil naturalizirani Slovenec, sicer v Avstriji rojeni, Josef Strobl, štiri uvrstitve na zmagovalni oder ima Urška Hrovat, po tri pa Štefan Hadalin, Žan Kranjec in Boštjan Kline.

R. K.