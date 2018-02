Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 15 glasov Ocenite to novico! Potem ko je Meta Hrovat v uvodni disciplini letošnjega mladinskega svetovnega prvenstva (veleslalom) odstopila, je osvojila zlato medaljo v slalomu in srebrno v kombinaciji. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Meta Hrovat mladinska svetovna prvakinja v slalomu Dodaj v

Meta Hrovat še do srebrne medalje v kombinaciji

Skupno je to že tretja medalja na MSP-jih za mlado Gorenjko

5. februar 2018 ob 14:42

Davos - MMC RTV SLO

Meta Hrovat je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Davosu po naslovu prvakinje v slalomu osvojila še srebrno medaljo v kombinaciji.

Od 19-letne Gorenjke je bila hitrejša (za 56 stotink) le njena vrstnica Švicarka Aline Danioth. Tretje mesto je osvojila Avstrijka Franziska Gritsch, ki je za zmagovalko zaostala za 1,16 sekunde.

To je že tretje odličje Hrovatove na mladinskih svetovnih prvenstvih v alpskem smučanju ter drugo v Davosu, potem ko je v sredo mladinsko konkurenco premagala v slalomu.

Devetnajstletna alpska smučarka iz Podkorena je na lanskem mladinskem svetovnem prvenstvu v Aareju prav tako osvojila srebrno kolajno v alpski kombinaciji.

Hrovatova se bo zdaj odpravila v Južno Korejo na svoje prve olimpijske igre.

Doslej je na mladinskih svetovnih prvenstvih kar 15 Slovencev osvojilo vsaj en naslov mladinskega svetovnega prvaka, kar 29 Slovencev oziroma tekmovalcev, ki so nastopali za Slovenijo, pa je vsaj enkrat stalo na zmagovalnem odru na mladinskih svetovnih prvenstvih.

Najuspešnejša je Ilka Štuhec, ki je trikrat postala mladinska svetovna prvakinja, in sicer v slalomu in kombinaciji v Flachauu 2007 in v smuku leta 2008 v Formigalu.

Po dva naslova svetovnih prvakov imata Urška Hrovat v slalomu in Boštjan Kline v superveleslalomu in smuku.

T. O.