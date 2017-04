Metla Clevelanda z najnižjo skupno razliko

435. del rubrike Športni SOS

28. april 2017 ob 11:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Cleveland in Golden State sta edini ekipi, ki sta v letošnji končnici Lige NBA uvodni seriji dobila s 4:0. Obe ekipi druži tudi nenavadni rekord.

Obe sta namreč pri metli (slavje v zmagah s 4:0) zmagala z najnižjo skupno razliko v točkah. Clevelandu je to uspelo v letošnji končnici, Golden State pa se je v zgodovino vpisal leta 1975. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

945. Košarkarji Clevelanda so izločili Indiano s 4:0, a v skupni razliki košev so bili na štirih tekmah boljši za samo 16 točk. Ali je to rekord?

Sebastijan Perdih

Branilci naslova so res pometli z Indiano, a na nobeni tekmi niso ravno dominirali, saj je njihova najvišja prednost znašala šest točk. Podrobnosti so v tabeli.

Tekma Izid Razlika Cleveland - Indiana 109:108 1 Cleveland - Indiana 117:111 6 Indiana - Cleveland 114:119 5 Indiana - Cleveland 102:106 4 Skupaj 16



To je izenačitev rekorda iz sezone 1974/1975, ko je Golden State v finalu premagal Washington Bullets (danes Wizards) s 4:0, skupna razlika pa je prav tako znašala 16 točk. Bojevniki so na naslednji naslov čakali kar 40 let, pred dvema letoma so namreč v finalu premagali prav Cleveland.

Tekma Izid Razlika WAS - Golden State 95:101 6 Golden State - WAS 92:91 1 Golden State - WAS 109:101 8 WAS - Golden State 95:96 1 Skupaj 16



V spodnji tabeli so vsi pari v končnici Lige NBA, ki so se končali z izidom 4:0, pri čemer je zmagovalna ekipa v skupnih točkah zmagala za manj kot 30 točk.

Par Sezona Razlika Golden State - Washington 1975 16 Cleveland - Indiana 2017 16 Indiana - Philadelphia 1999 21 Philadelphia - New York 1983 22 LA Lakers - Phoenix 1989 22 Portland - LA Lakers 1977 23 San Antonio - Cleveland 2007 24 Oklahoma - Dallas 2012 26 Detroit - LA Lakers 1989 27 Houston - Orlando 1995 28 LA Lakers - Utah 2010 29



946. Katera ekipa pa je pri metli zmagala z največjo skupno razliko? Ali je v tisti sezoni tudi osvojila naslov prvaka?

Sebastijan Perdih

To se je zgodilo v sezoni 2009/2010, ko je Orlando v konferenčnem polfinalu premagal Atlanto s skupno razliko kar 101 točke.

Tekma Izid Razlika Orlando - Atlanta 114:71 43 Orlando - Atlanta 112:98 14 Atlanta - Orlando 75:105 30 Atlanta - Orlando 84:98 14 Skupaj 101



Orlando je v naslednjem krogu - finalu vzhoda - klonil pred Bostonom s 4:2.

947. Cleveland je v zadnjih treh sezonah dobil kar pet serij s 4:0. Kateri klub je v zgodovini Lige NBA dobil največ serij s 4:0?

Sebastijan Perdih

Cleveland je v svoji zgodovini dobil osem serij s 4:0. Zanimivo, prav pri vseh je sodeloval LeBron James. Pred Cavaliersi so le LA Lakersi in San Antonio.

Največ metel s 4:0

13: LA Lakers

9: San Antonio

8: Cleveland

5: Boston

4: Chicago, Miami, Philadelphia

948. Zanima me le še, katera ekipa pa je največkrat izpadla z 0:4?

Sebastijan Perdih

Tudi v tej kategoriji so na vrhu košarkarji LA Lakersov.

Največkrat izpadli z 0:4

8: LA Lakers

6: Atlanta

5: Memphis, Washington

4: Boston, Detroit, Milwaukee, New York

Slavko Jerič