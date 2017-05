Mevlja z Rostovom uspešno pluje proti Evropi

Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu

1. maj 2017 ob 09:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Rostov, za katerega igra slovenski reprezentančni branilec Miha Mevlja, blesti v ruskem prvenstvu in se počasi dviguje na mesta, ki vodijo v Evropsko ligo.

Rostov je nanizal izjemno serijo, v kateri že deset tekem ne pozna poraza, na prav vseh teh tekmah pa ni prejel niti enega (!) zadetka, za kar je zaslužen tudi Mevlja, ki je standardni član obrambe in eden ključnih igralcev ekipe.

Rostov, ki trenutno na lestvici ruske Premier lige zaseda peto mesto, za četrtouvrščenim Krasnodarjem - četrto mesto prinaša uvrstitev v Evropsko ligo - zaostaja za dve točki, do konca ruskega prvenstva je še pet krogov.

Rostov je nazadnje v prvenstvu klonil 16. novembra lani, ko je moral v gosteh z 1:0 priznati premoč Uralu. Od tedaj so varovanci Ivana Danilianca nanizali štiri zmage in šest remijev (vsi z 0:0). V nedeljo so slavili tretjič zapored, potem ko so z 1:0 ugnali Amkar.

Poškodovan na tekmi proti Ufi

Mevlja tokrat ob zmagi Rostova nad Amkarjem (1:0) ni igral, saj se je poškodoval na tekmi prejšnjega kroga v torek proti Ufi, za katero igra še en slovenski reprezentant Bojan Jokić. Mevlja je že v 4. minuti srečanja začutil bolečine v nogi po bližnjem srečanju z Ufinim vezistom Dimitrijem Stockijem in obležal na tleh. Glavni sodnik Aleksej Valerevič Nikolajev je srečanje za trenutek prekinil, pozneje so bile bolečine očitno prehude, zato je v 27. minuti namesto slovenskega reprezentanta - z igrišča so ga odnesli na nosilih - na zelenico stopil Pavel Mogilevec. Po Mevljevem odhodu so imeli gostje kar nekaj težav v osrčju obrambe, a so vseeno zdržali in po golu Dimitrija Poloza osvojili pomembne tri točke.

Do konca ruskega prvenstva Rostov čakajo še štiri tekme, od teh le ena pred domačimi navijači, in sicer 14. maja, ko bo na stadionu Olimp-2 gostoval Rubin iz Kazana. V gosteh se bodo nogometaši iz zahodne Rusije pomerili z Arsenalom Tula, Anžijem in Orenburgom.



Mitja Lisjak