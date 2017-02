Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 11 glasov Ocenite to novico! Miha Mevlja je po četrt ure z glavo zatresel mrežo Sparte. Foto: Reuters Zlatan Ibrahimović je bil vedno na pravem mestu. Foto: Reuters Federico Bernardeschi je priigral lepo prednost Fiorentini. Foto: Reuters Edin Džeko je potopil rumeno podmornico. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mevlja zatresel mrežo Sparte, Ibra čaral na Old Traffordu

Zmaga Fiorentine na Borussia Parku

16. februar 2017 ob 19:00,

zadnji poseg: 16. februar 2017 ob 22:50

Manchester, Mönchengladbach - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so na prvi tekmi šestnajstine finala Evropske lige odpravili St. Etienne s 3:0. Hat-trick je zabil Zlatan Ibrahimović. Miha Mevlja je zadel za visoko zmago Rostova nad Sparto iz Prage (4:0).



Rostov, ki je v skupinskem delu Lige prvakov presenetljivo ugnal tudi Bayern iz Münchna, je odpravil naredil korak in pol proti osmini finala. Gostitelji so povedli po četrt ure igre, ko je Miha Mevlja zadel z glavo s petih metrov, potem ko Čehi niso izbili žoge iz kazenskega prostora po kotu.

Po pol ure igre so gostje ostali na zelenici le z deseterico, saj je Tiemoko Konate prejel drugi rumeni karton. Dmitri Poloz in Christian Noboa sta že do odmora odločila srečanje, končni izid pa je postavil Sardar Azmoun sredi drugega dela.

Šov Ibrahimovića na Old Traffordu

Na Old Traffordu so rdeči vragi povedli po četrt ure igre, ko je Ibrahimović izvajal prosti strel. Žogo je poslal v živi zid, odbila se je od Vincenta Pajota, spremenila smer in končala v mreži.

Četrt ure pred koncem je Marcus Rashford preigraval v kazenskem prostoru, z leve strani je poslal žogo pred vrata, Stephane Ruffier jo je še odbil, a le do Ibrahimovića, ki jo je z bližine poslal v mrežo. Robert Berić je tekmo začel na klopi, v igro pa vstopil v 79. minuti, ko je zamenjal poškodovanega Florentina Pogbaja. Dve minuti pred koncem je Kevin Theophile-Catherine v kazenskem prostoru podrl Ibrahimovića, ki je sam izvedel najstrožjo kazen in postavil končni izid.

Bernardeschi odločil na Borussia Parku

Na Borussia Parku v Mönchengladbachu je Fiorentina ugnala Borussio (0:1). Odločilni zadetek je v 44. minuti s prostega strela dosegel Federico Bernardeschi. S 23 metrov je z levico zavrtinčil žogo pod prečko, vrata Yann Sommer je bil nemočen. Pri gostih iz Firenc je Josip Iličić sedel na klopi.

Borussia, ki je imela v prvem polčasu premoč, je v drugem delu neuspešno lovila izenačenje. Izbranci Paula Souse so se disciplinirano branili in prežali na protinapade.

Zmaga Köbenhavna brez Verbiča

Do zmage v gosteh je prišel tudi Köbenhavn Benjamina Verbiča, ki pa zaradi poškodbe ni igral. Njegovi soigralci so ugnali Ludogorec z 2:1, potem ko je Anicet v drugi minuti dosegel avtogol, drugi zadetek za Dance pa je zabil Youssef Toutouh v 53. minuti. Bolgari so v 81. minuti ublažili poraz z golom Claudiuja Keseruja.

Šestnajstina finala, prve tekme:

KRASNODAR - FENERBAHČE 1:0 (1:0)

Claesson 4.

BORUSSIA (M) - FIORENTINA 0:1 (0:1)

Bernardeschi 44.

Borussia (M): Sommer, Jantschke (65./Drmić), Christensen, Vestergaard, Wendt, Kramer, Dahoud, Herrmann (77./Hahn), Johnson (77./Korb), Stindl, Hazard.

Fiorentina: Tatarusanu, C. Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori, Vecino, Badelj, Borja Valero, Maximiliano Olivera, Bernardeschi (65./Cristoforo), Tello (85./Tomović), Kalinić (77./Babacar).

Sodnik: Jesus Gil Manzano (Španija)





LUDOGOREC - KÖBENHAVN 1:2 (0:1)

Keseru 81.; Anicet 2./ag, Toutouh 53.

RK: Greguš 96./Köbenhavn

Verbič (Köbenhavn) je poškodovan.

ROSTOV - SPARTA PRAGA 4:0 (3:0)

Mevlja 15., Poloz 38., Noboa 40., Azmoun 68.

RK: Konate 32./Sparta Praga

M. Mevlja (Rostov) je igral vso tekmo.

ASTRA GIURGIU - GENK 2:2 (1:1)

Budescu 43., Seto 90.; Castagne 25., Trossard 83.



CELTA VIGO - ŠAHTAR DONECK 0:1 (0:1)

Blanco Leschuk 27.



OLYMPIACOS - OSMANLISPOR 0:0

RK: Bruno Viana 74./Olympiacos



GENT - TOTTENHAM 1:0 (0:0)

Perbet 58.



AZ ALKMAAR - LYON 1:4 (0:2)

Jahanbakhsh 68./11-m; Tousart 26., Lacazette 45., 57., Ferri 94.



MANCHESTER UNITED - ST. ETIENNE 3:0 (1:0)

Ibrahimović 15., 75., 88./11-m

Manchester United: Romero, Valencia, Smalling, Bailly, Blind, Mata (70./Rashford), Ander Herrera, Fellaini (46./Lingard), Martial (84./Young), P. Pogba, Ibrahimović.

St. Etienne: Ruffier, Malcuit, Perrin, Theophile-Catherine, F. Pogba (79./Berić), Jorginho (65./Roux), Veretout, Pajot (72./Selnaes), Monnet-Paquet, Saivet, Hamouma.

Sodnik: Pavel Kralovec (Češka)



ATHLETIC BILBAO - APOEL 3:2 (1:1)

Balenziaga 38., Aduriz 61., Inaki Williams 72.; Efrem 36., Gianniotas 89.



LEGIA VARŠAVA - AJAX 0:0

RK: Tete 84./Ajax



ANDERLECHT - ZENIT 2:0 (2:0)

Acheampong 5., 31.



VILLARREAL - ROMA 0:4 (0:1)

Emerson 32., Džeko 65., 79., 86.



HAPOEL BER ŠEVA - BEŠIKTAŠ 1:3 (1:1)

Barda 44.; William 42./ag, Tosun 60., Hutchinson 93.



PAOK - SCHALKE 0:3 (0:1)

Burgstaller 27., Meyer 82., Huntelaar 90.

Povratne tekme bodo 23. februarja.

A. G.